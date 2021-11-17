　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

貴婦為退7萬風衣大鬧百貨　夫護妻稱：在大陸都會息事寧人退讓

熊女在櫃位大暴走。（圖／翻攝畫面）

▲熊女在櫃位大暴走。（圖／翻攝畫面）

圖文／CTWANT

新北市一名熊姓女子（35歲），日前購買要價7萬精品大衣，因與期待有落差，15日晚間與丈夫廖男前往北市信義區微風南山要求退換貨，但大衣已修改過，店家拒絕退換，熊女這時突然暴走，毀損商家物品，情緒失控嗆店員，警方到場後，熊女依舊氣焰囂張，遭警方依保護管束，將她上銬逮捕帶回派出所冷靜一下。

熊女質疑，風衣標牌是S Max Mara而非正牌Max Mara，且產地為中國大陸並非義大利，事後丈夫廖男還在臉書《爆料公社》發文取暖，貼出夫妻倆當下與專櫃人員爭執的影片，並說「我老婆在遭受如此的心理創傷後對台灣社會十分失望，像這樣的請求，在大陸的商家，為了息事寧人都會做到起碼的退讓和處理！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

熊女丈夫發文解釋，臨櫃理論看到多名店員包圍開始害怕，後來太太情緒失控，在場女警並未安撫妻子失控情緒，而是宣告要管束並亮出手銬，導致妻子情緒失控。丈夫想拉開老婆離開，但女警暴怒說道「剛才和你好好說話你不聽、先管束」、還說「再鬧的話要使用辣椒水！」

丈夫表示，他遭男警撞開，只能眼睜睜看著妻子被一群警察包圍，讓他質疑「我從來沒有見過這種局面，我只能痛苦看著我老婆被上銬，在這過程中，女警為控制我老婆，直接將她的頭撞壓在地」，控訴警方執法過當。

對此，信義警分局表示，三張所警員為制止熊姓貴婦失控行為，避免妨害其他店家營業及衝突擴大，並根據警察專業執法判斷，施以必要強制力，過程中因熊女不斷抗拒，警方才予以上銬管束，均已考量以最小侵害且符合比例之方式處置，並無傷害當事人之行為。

對於服飾業者和貴婦的退貨爭議糾紛，肇因熊女認為微風南山店該件風衣定價居然要價7萬餘元、官網售價僅3萬元新台幣、加上業者聲稱「服飾經過修改且出售無法退款」。

熊女遭警方壓制。（圖／翻攝畫面）

▲熊女遭警方壓制。（圖／翻攝畫面）

延伸閱讀
老父老母狂討「1.5萬孝親費」　他月薪只有5萬怒吼：你們可以墮胎不生我
認識17天閃婚…女友「不收聘金」他樂歪　結婚10天傻了「5個表哥」
她酒醉摔死…好心接送閨蜜、聚會朋友慘被告　母痛哭：你們沒保護好我女兒

►什麼！愛馬仕打折了

ET快訊
全國750萬學生個資遭駭！身分證號、父母職業、住址、電話被轉
獨／超速罰單開錯了！　警方認了撤回34張
夜會女議員「牽手依偎」　周勝考發聲明：兄妹互動
快訊／北市幼兒園「2童1師」被蜂叮傷　警消也遭攻擊
棒棒哥被射臉！狼狽沖水繼續嗆　完整影片曝光
連千毅求饒「月薪只50k」　曾跩嗆澎恰恰這句被挖出
「不爽被超」拿棒攔車：屌什麼東西？　球棒哥到案了
18位「高端戰士」衝混打！　這廠牌最多人選
前衛生局長偷吃女秘書！　被控停國道「車震口愛」GG了

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

大陸不要台灣水果沒關係！　農糧署署長曝日本友善喊「全部送來」

冷氣團「從北極圈直衝而下」　鄭明典曝：2股冷空氣接力襲台

球棍輸了！騎機車擦撞「刺青大哥」　大媽掏「白色長長一根」贏了

春節集中檢疫所今開放訂房！　陳時中：1小時500人完成預定

貴婦為退7萬風衣大鬧百貨　夫護妻稱：在大陸都會息事寧人退讓

農遊券抽獎門檻從「滿1000元變700元」　全為了鳳梨釋迦

新屋郵局竄火光！毀損包裹逾100件　未保價物品「秤重」賠償

陳吉仲提3次「全世界」要找回初衷！　喊話幫鳳梨釋迦賣1.3萬公噸

高端人士為出國混打！　陳時中：已經有18人接種「打莫德納最多」

貴婦為7萬風衣大鬧遭上銬…控訴被坑　內行神出「官網6萬5」打臉

貴婦買7萬「有改過大衣」想退貨　大鬧百貨被上銬怒：我要回大陸

腹肌毒蟲被查到！狂奔給警察追　「跳水溝、藏涵洞」被大外割制伏

趙小僑小產後現身..嘆氣曝「再孕心聲」　劉亮佐「不強求」心疼她：元氣大傷..

台鐵清潔員暴怒摔箱狂嗆列車長　半路被趕下車...列車誤點10mins

外送員送錯地址遭婦人譙3字經！他怒：沿路80km趕來還被妳罵？

辣妻喝醉睡倒客廳...貼心尪救援 抱不動用拖的！網讚：神仙老公

超反差！帥哥宰肉員「手起刀落」　俐落拆解豬骨樣圈粉無數：我單身

開箱美國南加州沙漠「全黑豪宅」　住一晚5萬元！她讚：就像藝術品

不滿被超？豪車後座秀球棒逼車　駕駛被兩度追上：你到底要幹嘛

22歲男偶像認愛同框放閃經紀人 淚崩擁女友：不想遇到粉絲再被甩開手

大陸不要台灣水果沒關係！　農糧署署長曝日本友善喊「全部送來」

冷氣團「從北極圈直衝而下」　鄭明典曝：2股冷空氣接力襲台

球棍輸了！騎機車擦撞「刺青大哥」　大媽掏「白色長長一根」贏了

春節集中檢疫所今開放訂房！　陳時中：1小時500人完成預定

貴婦為退7萬風衣大鬧百貨　夫護妻稱：在大陸都會息事寧人退讓

農遊券抽獎門檻從「滿1000元變700元」　全為了鳳梨釋迦

新屋郵局竄火光！毀損包裹逾100件　未保價物品「秤重」賠償

陳吉仲提3次「全世界」要找回初衷！　喊話幫鳳梨釋迦賣1.3萬公噸

高端人士為出國混打！　陳時中：已經有18人接種「打莫德納最多」

貴婦為7萬風衣大鬧遭上銬…控訴被坑　內行神出「官網6萬5」打臉

2022 Yamaha Tmax運動大羊亮相　升級數位儀表、內建導航更科技！

6歲女童染多種性病　竟是媽媽害的！2男認了性侵「最重關到死」

張綱維控民航局「違法越權」對遠航撤照　要求國賠50億與復照！

中信盃黑豹旗／羅東高工轉木棒首闖32強　成績其次！態度最重要

西蒙斯客場6連戰缺席　七六人開鍘每場罰款破千萬台幣

女星集郵《魷魚遊戲》！影帝也瘋狂　李奧納多興奮問：他們在哪？

謝淑薇WTA年終賽女雙冠軍戰門票到手！　個人生涯第2冠就差一勝

前NBA籃網扣將麥卡洛降臨PLG　新北國王3洋將到齊

大陸不要台灣水果沒關係！　農糧署署長曝日本友善喊「全部送來」

南韓單日暴增逾3000例！與病毒共存才半個月　重症創新高

生活熱門新聞

新電視回家拆封膜　悲情夫妻一撕噴3萬元

汐止哥街頭開打！黑騎士掏魔法水射整臉

快訊／10：25規模5.2地震！　最大震度3級

這4生肖「明年運勢超差」！破財、病痛一直來

哪家珍奶最好喝？「贏過50嵐」網最愛的是它

AZ混打第2劑怎選　醫揭「清燉或紅燒牛肉麵」

愛台灣阿北怒「打高端不能出國」　他一問突破盲點

「明年絕無法脫口罩」原因曝　醫：等混打值得

LINE又有超神新功能？　網實測驚：發現新大陸

「5生肖」40歲轉運、50歲登頂...晚年幸福生活

更猛冷氣團再臨？3天3變暴降15°C

台大仁醫揭這疫苗快被預約光　莫德納還剩很多

貴婦為7萬風衣大鬧遭上　「官網6萬5」打臉

快訊／10：25地牛翻身　台北明顯搖晃

更多熱門

相關新聞

貴婦為7萬風衣大鬧遭上　「官網6萬5」打臉

貴婦為7萬風衣大鬧遭上　「官網6萬5」打臉

一名貴婦15日大鬧台北市微風南山百貨，遭警方強力壓制上銬，起因全是一件7萬多元的風衣無法退換貨。有網友實際上網搜尋這件大衣品牌，在官網找到一模一樣的款式，2015歐元加上空運費用，換算成台幣大約6.5萬元，並非貴婦強調的「官網只賣3萬多」。

貴婦大鬧微風遭上銬　警秀關鍵畫面駁執法過當

貴婦大鬧微風遭上銬　警秀關鍵畫面駁執法過當

貴婦7萬大衣「買貴3倍」退貨遭拒

貴婦7萬大衣「買貴3倍」退貨遭拒

貴婦大鬧微風　486先生籲提告：上銬剛好

貴婦大鬧微風　486先生籲提告：上銬剛好

貴婦大鬧微風遭上銬尖叫　業者喊告！她嗆：無良

貴婦大鬧微風遭上銬尖叫　業者喊告！她嗆：無良

關鍵字：

周刊王貴婦微風南山

讀者迴響

熱門新聞

即／以黑衣人照片恐嚇客戶　連千毅有罪確定

新電視回家拆封膜　悲情夫妻一撕噴3萬元

火辣網紅到粉絲家喝茫！1男跟進房「突傳激烈呻吟」

《魷魚遊戲》慘輸！Netflix「冠軍韓劇出爐」

已婚女議員夜會男議員　放閃直擊！霸氣牽手攬牢牢

游否希「七八年級神器」遭00後好友罵變態：不是跳X

快訊／徐若瑄大量出血緊急入院

台中3煞暴打鄰居！女兒：為什麼又放走

米可白一聽到贍養費嚇歪！跟狗睡半年才斷開前夫

37歲楊晨熙揭「月入20萬」理財秘訣：存銀行最笨

汐止哥街頭開打！黑騎士掏魔法水射整臉

貴婦購7萬大衣退貨遭拒　怒嗆店家遭警上銬壓制

女大生撞見母弟亂倫　當晚慘遭性侵

李千那爆假戲真做黃尚禾！

本土劇女星暴瘦剩40公斤　「打幾百針」病床照曝光

更多

最夯影音

更多
貴婦買7萬「有改過大衣」想退貨　大鬧百貨被上銬怒：我要回大陸

貴婦買7萬「有改過大衣」想退貨　大鬧百貨被上銬怒：我要回大陸
腹肌毒蟲被查到！狂奔給警察追　「跳水溝、藏涵洞」被大外割制伏

腹肌毒蟲被查到！狂奔給警察追　「跳水溝、藏涵洞」被大外割制伏

趙小僑小產後現身..嘆氣曝「再孕心聲」　劉亮佐「不強求」心疼她：元氣大傷..

趙小僑小產後現身..嘆氣曝「再孕心聲」　劉亮佐「不強求」心疼她：元氣大傷..

台鐵清潔員暴怒摔箱狂嗆列車長　半路被趕下車...列車誤點10mins

台鐵清潔員暴怒摔箱狂嗆列車長　半路被趕下車...列車誤點10mins

外送員送錯地址遭婦人譙3字經！他怒：沿路80km趕來還被妳罵？

外送員送錯地址遭婦人譙3字經！他怒：沿路80km趕來還被妳罵？

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12月起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面