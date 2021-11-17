貴婦為退7萬風衣大鬧百貨　夫護妻稱：在大陸都會息事寧人退讓

▲熊女在櫃位大暴走。（圖／翻攝畫面）

圖文／CTWANT

新北市一名熊姓女子（35歲），日前購買要價7萬精品大衣，因與期待有落差，15日晚間與丈夫廖男前往北市信義區微風南山要求退換貨，但大衣已修改過，店家拒絕退換，熊女這時突然暴走，毀損商家物品，情緒失控嗆店員，警方到場後，熊女依舊氣焰囂張，遭警方依保護管束，將她上銬逮捕帶回派出所冷靜一下。

熊女質疑，風衣標牌是S Max Mara而非正牌Max Mara，且產地為中國大陸並非義大利，事後丈夫廖男還在臉書《爆料公社》發文取暖，貼出夫妻倆當下與專櫃人員爭執的影片，並說「我老婆在遭受如此的心理創傷後對台灣社會十分失望，像這樣的請求，在大陸的商家，為了息事寧人都會做到起碼的退讓和處理！」

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熊女丈夫發文解釋，臨櫃理論看到多名店員包圍開始害怕，後來太太情緒失控，在場女警並未安撫妻子失控情緒，而是宣告要管束並亮出手銬，導致妻子情緒失控。丈夫想拉開老婆離開，但女警暴怒說道「剛才和你好好說話你不聽、先管束」、還說「再鬧的話要使用辣椒水！」

丈夫表示，他遭男警撞開，只能眼睜睜看著妻子被一群警察包圍，讓他質疑「我從來沒有見過這種局面，我只能痛苦看著我老婆被上銬，在這過程中，女警為控制我老婆，直接將她的頭撞壓在地」，控訴警方執法過當。

對此，信義警分局表示，三張所警員為制止熊姓貴婦失控行為，避免妨害其他店家營業及衝突擴大，並根據警察專業執法判斷，施以必要強制力，過程中因熊女不斷抗拒，警方才予以上銬管束，均已考量以最小侵害且符合比例之方式處置，並無傷害當事人之行為。

對於服飾業者和貴婦的退貨爭議糾紛，肇因熊女認為微風南山店該件風衣定價居然要價7萬餘元、官網售價僅3萬元新台幣、加上業者聲稱「服飾經過修改且出售無法退款」。

▲熊女遭警方壓制。（圖／翻攝畫面）

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