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已婚女議員夜會男議員　放閃直擊！霸氣牽手攬牢牢

▲▼夜夜遊車河1／已婚女議員夜約男議員　捏臉摟腰大放閃。（圖／CTWANT提供）

▲本刊直擊，已婚的新北市議員何淑峰多次和男議員周勝考相約深夜遊車河，甚至十指緊扣，狀甚親密。（圖／CTWANt提供，下同）

圖、文／CTWANT

四大公投在即，藍綠兩黨戰火燒的猛烈，但新北市議會卻悄悄提早「藍綠大和解」。本刊多次直擊，有「小辣椒」之稱的新北市民進黨已婚女議員何淑峰（54歲）與國民黨籍議員周勝考（65歲）在夜晚共搭著黑色賓士「遊車河」，兩人趁四下無人在停車場內手牽手、親暱依偎，不倫戀情正在發展中。

本月14日下午近6時許，氣溫突然驟降，天空還下起小雨，這時周勝考的百萬賓士開到了淡水區1間河畔餐廳的地下停車場，兩人連袂下車後，周勝考突然想到有東西忘在車上，轉身走向車子，背著粉色名牌包包的何淑峰則乖巧的走到一旁等待。

▲▼夜夜遊車河1／已婚女議員夜約男議員　捏臉摟腰大放閃。（圖／CTWANT提供）

▲周勝考確認四周沒有人後，霸氣牽起何淑峰的手，並將她往自己懷中攬。

何淑峰等了一會，終於等到周勝考回來，她親暱地捏了捏對方的臉頰，而周勝考則摟著何淑峰的腰做為回應，之後周勝考轉頭確認一下四周沒有閒雜人等後，霸氣拉起何淑峰的小手，將對方往自己懷中攬，看在不知情者眼中，他們就像是一對愛火熾烈的中年戀人。

兩位議員十指交纏、難捨難分，期間周勝考更將兩人的手放到自己的胸膛前，讓何淑峰感受他「心的熱度」，霸道又不失溫柔的舉動，讓向來犀利的「小辣椒」秒成溫柔的「小百合」，這一刻她似乎也忘記了自己的已婚身分。

接著2人上到1樓一邊看著河畔美景，一邊大啖美食，席間，何淑峰有如小女人般，親暱依偎在周勝考旁，不但貼心送果汁，還將自己盤中的食物切塊後，放在周勝考面前，在眾人面前上演「分食」戲碼。

周勝考與何淑峰的「牽手」好交情，從過去幾個禮拜的互動就可以略見端倪，本刊調查，從10月25日、29日、31日，11月2日、4日，幾乎每隔2到4天，周勝考便會帶著何淑峰在新北市各處「遊車河」。

▲▼夜夜遊車河1／已婚女議員夜約男議員　捏臉摟腰大放閃。（圖／CTWANT提供）

▲何淑峰和周勝考去淡水河畔餐廳用餐時，何淑峰像個小女人般依偎在周勝考身旁。

本刊觀察，雖然周勝考只是載著何淑峰買手搖飲料、玉米，或是在開車閒晃之後送女方回家，但2人每次相聚都超過1個小時，不禁讓人好奇他們究竟是在研究法案，還是在交換如何化解藍綠干戈的親身經驗。

對此，本刊致電何淑峰詢問她與周勝考的「牽手情」一事，她雖有接起電話，但得知來電者是媒體後立即掛斷電話，本刊再傳訊息詢問此事，但至截稿前仍未獲得回應。

▲▼夜夜遊車河1／已婚女議員夜約男議員　捏臉摟腰大放閃。（圖／CTWANT提供）

▲本刊直擊，幾乎每隔2到4天，周勝考便會載著何淑峰在新北市遊車河。

周勝考則說，何淑峰是自己的結拜姊妹，他和對方老公也相當熟識，至於被本刊直擊兩人手牽手，他則說「我那個是在玩啦！」但為何常常載著何淑峰「遊車河」？他則澄清，自己和何淑峰有共同的女性友人，會一起出門是因為要去拜訪該名女友人，不過因為女友人都不在家，自己只好載著何淑峰出門後又回家。

另對於載著女子前往摩鐵開房一事，周勝考表示，該名女子住在花蓮，是自己的女性朋友，那天只是載著她到摩鐵討論公事，當時房內還有其他人。

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