「台中七期到沙鹿根本空飄」　作家70字嗆顏寬恒地頭蛇

記者黃翊婷／綜合報導

台中第二選區立委補選國民黨參選人顏寬恒針對「住在台中七期豪宅」爭議回應，反批資深媒體人周玉蔻爆料請先做好功課，並強調自己從小到大都住在沙鹿，是實實在在的沙鹿人。對此，作家苦苓16日在臉書PO文開嗆，「你還在地人咧！應該叫做『地頭蛇』吧？」

▲顏寬恒強調他是一個實實在在的沙鹿人。（圖／顏寬恒提供）

周玉蔻在臉書PO文中聲稱，顏寬恒18年前，也就是26歲時就擁有台中七期破億豪宅，一家人過著王子、公主般的高級台中人生活，口口聲聲海線、沙鹿的主人，結果人卻住在台中帝寶，「在地人不住在在地，顏寬恒你也騙太大，膽量破表了吧？當沙鹿人笨瓜，台中海線人儍蛋嗎？」

對此，顏寬恒16日下午自錄一段影片回應，「周玉蔻女士要爆料請先做好功課、查好資料，我的小朋友國、高中時住在七期，畢業後就搬回沙鹿，寬恒從小，國小、國中、高中、大學到現在都住在沙鹿，我是一個實實在在的沙鹿人。」

對於顏周兩人的「隔空交火」，作家苦苓16日也在臉書PO出一篇短文，用70字開嗆顏寬恒加入戰局，「如果從台中市南屯就近遷戶口到烏日算是『空降』，那麼從台中市七期大老遠去到沙鹿做主人，那根本就是『空飄』——你還在地人咧！應該叫做『地頭蛇』吧？」

▼苦苓臉書全文。（圖／翻攝自Facebook／苦苓）