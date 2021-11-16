20年翻3倍顏寬恒億元別墅曝光　荒地變精華區仲介盛讚眼光精準

記者游瓊華／台中報導

資深媒體人周玉蔻緊咬台中市第二選區國民黨參選人顏寬恒，今天在臉書爆料顏寬恒一家住七期豪宅，選舉才回沙鹿。從財產申報資料也發現，顏寬恒確實在七期買有別墅，其中一戶為「松濤園」、一戶是在朝貴路上，其中松濤園早在百貨新光三越蓋之前就買下，房仲直言，當時七期周邊都還是「雜草、野狗」荒煙漫草，顏寬恒真的眼光精準。

▲顏寬恒位在7期別墅松濤園曝光，顏家買下兩戶打通，根據實價登錄現在價格要破億元。（圖／民眾提供）



面對周玉蔻窮追猛打，今天顏寬恒也回嗆周玉蔻，要爆料請先做好功課，他的小孩在國、高中時住在七期，畢業後就搬回沙鹿，自己則是從小，國小、國中、高中、大學到現在都住在沙鹿，是一個實實在在的沙鹿人。

▲松濤園在20多年前周邊都是雜草、野狗。（圖／民眾提供）



根據實價登錄，松濤園近十年來僅有一筆交易，是今年2月份成交，總面積142坪，成交金額5480萬元，整個社區只有8戶。資深房仲透露，近20年前，顏家購買時價格約莫一戶2000萬左右，但顏寬恒買下兩戶打通，登記在自己跟太太陳麗凌名下，各持有1/2，若換算最近實登價格總價破億元，約翻了2.5到3倍左右。

▲顏寬恒另外在朝貴路上還有一棟豪墅。（圖／民眾提供）



顏寬恒另外還有一棟豪華別墅則位在朝貴路上，位在秋紅谷附近，據悉是從一名台商手中買下，占地約200坪左右，顏家以低於屋主開出價格，最後以1億元買下。