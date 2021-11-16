曝顏寬恒26歲擁上億豪宅　周玉蔻：平常做富豪、選舉回沙鹿

▲周玉蔻、顏寬恒。（合成圖／記者林敬旻、屠惠剛攝）



記者黃巈禾／台北報導

資深媒體人周玉蔻16日指控，台中第二選區立委補選國民黨參選人顏寬恒，一家住台中七期豪宅。事後，顏寬恒的助理解釋，顏母住七期，顏寬恒近年住在沙鹿。周玉蔻對此質疑，顏清標不是說生意失敗，房子被拍賣，顏寬恒籌錢買回來，怎麼這間豪宅不須變賣。此外，她也批評，顏寬恒要選舉才回沙鹿當在地人。

周玉蔻一早在臉書表示，七期富戶200坪，一家人天倫享樂王子、公主一般高級台中人生活享受，口口聲聲海線、沙鹿的主人，原來是服務處搞選票的所在，沙鹿主人住台中帝寶，在地人不住在在地，這事有圖有文有影片，顏寬恒也騙太大，膽量破表了？當沙鹿人笨瓜，台中海線人儍蛋？踹共！老冬瓜、小冬瓜，接受挑戰啊！

對於顏寬恒助理向媒體表示，台中七期的房子是顏寬恒母親的住處，顏寬恒近年都住在沙鹿，周玉蔻在臉書PO出顏寬恒住台中七期的新聞指出，顏寬恒又在編造最新版本的謊言，透過助理說媽媽住七期，自己住沙鹿，那麼這個報導是外星來的？「顏寬恒，你們一家有沒有住七期豪宅？你七期豪宅的房產是怎麼回事啊！平常住台中帝寶做富豪選舉要選票回沙鹿做在地人！你嘛幫幫忙！」

周玉蔻中午再度發文指控，顏寬恒18年前，26歲就擁有台中七期破億豪宅，那段時間，顏清標不是說生意失敗，後來土地做保被拍賣，兒子不捨籌錢去買回來？籌了半天，這棟兒子、媳婦的雙拼台中帝寶都不須要變賣換現，「厲害了，小冬瓜！平常住台中帝寶做富豪！選舉要選票回沙鹿做在地人 ？！踹共啦！」

對於周玉蔻的指控，顏寬恒回應，周玉蔻要爆料請先做好功課、查好資料，「我的小朋友國、高中時住在七期，畢業後就搬回沙鹿，寬恒從小，國小、國中、高中、大學到現在都住在沙鹿，我是一個實實在在的沙鹿人。」

顏清標家族在台中住所，2處位於沙鹿，第3個地方在台中七期，而2014年顏寬恒長女顏鈺蓁出嫁，就有媒體報導，顏清標大房黃美貴加上顏寬恒妻小一家6口都居住在台中七期豪宅，一棟4樓共200坪。相較於台中七期豪宅，顏家二房顏麗娟和女兒居住在沙鹿別墅，而顏寬恒在沙鹿的服務處1樓是服務處，2、3樓住的是顏清標的父親顏懷，面對服務處的右邊那棟住的是二房顏麗娟的兒子顏嘉儀夫妻，服務處的左邊住的是顏寬恒的叔叔。