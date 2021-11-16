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周玉蔻批他住台中七期豪宅　顏寬恒回嗆：爆料請先做好功課

記者鄧木卿／台中報導

資深媒體人周玉蔻今天在臉書一連數篇批評前立委顏寬恒，口口聲聲說是海線、沙鹿的主人，卻是住在七期富戶200坪，一家人天倫享樂享受，在地人不住在在地，顏寬恒也騙太大，當沙鹿人笨瓜，台中海線人儍蛋嗎？顏寬恒得知後回應，請周玉蔻女士要爆料請先做好功課，他從小，國小、國中、高中、大學到現在都住在沙鹿，是一個實實在在的沙鹿人。

▲▼周玉蔻臉書批住在台中豪宅騙選票，顏寬恒說，他是一個實實在在沙鹿人。（圖／記者鄧木卿翻攝）

▲周玉蔻臉書批住在台中豪宅騙選票，顏寬恒說，他是一個實實在在沙鹿人。（圖／顏寬恒提供）

▲▼周玉蔻臉書批住在台中豪宅騙選票，顏寬恒說，他是一個實實在在沙鹿人。（圖／記者鄧木卿翻攝）

▲周玉蔻臉書批住在台中豪宅騙選票。（圖／周玉蔻臉書。下同。）

周玉蔻在臉書po文，「七期富戶200坪，一家人天倫享樂王子、公主一般高級台中人生活享受，小冬瓜標底迪，這是你自己說的！口口聲聲海線、沙鹿的主人，原來是你家服務處「搞」選票的所在啊！沙鹿主人住台中帝寶，在地人不住在在地，顏寬恒你也騙太大，膽量破表了吧？當沙鹿人笨瓜，台中海線人儍蛋嗎？踹共！老冬瓜、小冬瓜，接受挑戰啊！

▲▼周玉蔻臉書批住在台中豪宅騙選票，顏寬恒說，他是一個實實在在沙鹿人。（圖／記者鄧木卿翻攝）

周還說，原來，顏寛恆18年前，26歲就擁有台中七期破億豪宅耶！那段時間，他的把拔不是說做生意失敗，後來土地做保被拍賣，兒子不捨籌錢去買回來！籌了半天，這棟兒子、媳婦的雙拼台中帝寶都不須要變賣換現耶！厲害了，小冬瓜！平常住台中帝寶做富豪！選舉要選票回沙鹿做在地人 ？！

顏寬恒下午自錄一段影片回應，「周玉蔻女士要爆料請先做好功課、查好資料，我的小朋友國、高中時住在七期，畢業後就搬回沙鹿，寬恒從小，國小、國中、高中、大學到現在都住在沙鹿，我是一個實實在在的沙鹿人。」

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