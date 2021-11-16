顏寬恒住台中七期豪宅　周玉蔻嗆騙太大：當沙鹿人笨蛋？

▲周玉蔻、顏寬恒。（合成圖／記者林敬旻、屠惠剛攝）



記者黃巈禾／台北報導

資深媒體人周玉蔻16日爆料，台中第二選區立委補選國民黨參選人顏寬恒一家住在台中七期豪宅，沙鹿主人住台中帝寶，不住在在地，顏寬恒也騙太大，當沙鹿人笨瓜，台中海線人儍蛋嗎？

周玉蔻表示，年輕人說，機車上貼顏寛恒的照片，就不必擔心被偷！那麼，身上貼顏寛恒的照片，就可以搬進台中七期豪宅，跟顏小冬瓜一起做富豪？「顏寬恒，你的照片比警察管用，效力大過警民連線，這話是專欄作家吳崑玉引述東吳大學政治系參訪立法院的大學生的話，白紙黑字寫的！」

周玉蔻指出，七期富戶200坪，一家人天倫享樂王子、公主一般高級台中人生活享受，口口聲聲海線、沙鹿的主人，「原來是你家服務處『搞』選票的所在啊！」沙鹿主人住台中帝寶，在地人不住在在地，這事有圖有文有影片，顏寬恒也騙太大，膽量破表了吧？當沙鹿人笨瓜，台中海線人儍蛋嗎？踹共！老冬瓜、小冬瓜，接受挑戰啊！

顏清標家族在台中住所，2處位於沙鹿，第3個地方在台中七期。2014年顏寬恒嫁女兒，就有媒體報導，顏清標大房黃美貴加上顏寬恒妻小一家6口都居住在台中七期豪宅，一棟4樓共200坪。相較於台中七期豪宅，顏家二房顏麗娟和女兒居住在沙鹿別墅，而顏寬恒在沙鹿的服務處1樓是服務處，2、3樓住的是顏清標的父親顏懷，面對服務處的右邊那棟住的是二房顏麗娟的兒子顏嘉儀夫妻，服務處的左邊住的是顏寬恒的叔叔。

對於顏寬恒助理向媒體表示，台中七期的房子是顏寬恒母親的住處，顏寬恒近起年都住在沙鹿，周玉蔻隨即在臉書PO出顏寬恒住台中七期的新聞並表示，顏寬恒又在編造最新版本的謊言，剛剛透過助理説媽媽住七期，自己住沙鹿，那麼這個報導是外星來的嗎？「顏寬恒，你們一家有沒有住七期豪宅？你七期豪宅的房產是怎麼回事啊！平常住台中帝寶做富豪選舉要選票回沙鹿做在地人！你嘛幫幫忙！」