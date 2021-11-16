　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

顏寬恒住台中七期豪宅　周玉蔻嗆騙太大：當沙鹿人笨蛋？

▲▼周玉蔻、顏寬恒。（合成圖／記者林敬旻、屠惠剛攝）

▲周玉蔻、顏寬恒。（合成圖／記者林敬旻、屠惠剛攝）

記者黃巈禾／台北報導

資深媒體人周玉蔻16日爆料，台中第二選區立委補選國民黨參選人顏寬恒一家住在台中七期豪宅，沙鹿主人住台中帝寶，不住在在地，顏寬恒也騙太大，當沙鹿人笨瓜，台中海線人儍蛋嗎？

周玉蔻表示，年輕人說，機車上貼顏寛恒的照片，就不必擔心被偷！那麼，身上貼顏寛恒的照片，就可以搬進台中七期豪宅，跟顏小冬瓜一起做富豪？「顏寬恒，你的照片比警察管用，效力大過警民連線，這話是專欄作家吳崑玉引述東吳大學政治系參訪立法院的大學生的話，白紙黑字寫的！」

周玉蔻指出，七期富戶200坪，一家人天倫享樂王子、公主一般高級台中人生活享受，口口聲聲海線、沙鹿的主人，「原來是你家服務處『搞』選票的所在啊！」沙鹿主人住台中帝寶，在地人不住在在地，這事有圖有文有影片，顏寬恒也騙太大，膽量破表了吧？當沙鹿人笨瓜，台中海線人儍蛋嗎？踹共！老冬瓜、小冬瓜，接受挑戰啊！

顏清標家族在台中住所，2處位於沙鹿，第3個地方在台中七期。2014年顏寬恒嫁女兒，就有媒體報導，顏清標大房黃美貴加上顏寬恒妻小一家6口都居住在台中七期豪宅，一棟4樓共200坪。相較於台中七期豪宅，顏家二房顏麗娟和女兒居住在沙鹿別墅，而顏寬恒在沙鹿的服務處1樓是服務處，2、3樓住的是顏清標的父親顏懷，面對服務處的右邊那棟住的是二房顏麗娟的兒子顏嘉儀夫妻，服務處的左邊住的是顏寬恒的叔叔。

對於顏寬恒助理向媒體表示，台中七期的房子是顏寬恒母親的住處，顏寬恒近起年都住在沙鹿，周玉蔻隨即在臉書PO出顏寬恒住台中七期的新聞並表示，顏寬恒又在編造最新版本的謊言，剛剛透過助理説媽媽住七期，自己住沙鹿，那麼這個報導是外星來的嗎？「顏寬恒，你們一家有沒有住七期豪宅？你七期豪宅的房產是怎麼回事啊！平常住台中帝寶做富豪選舉要選票回沙鹿做在地人！你嘛幫幫忙！」

►從「腳底」暖到全身的最強方法

ET快訊
快訊／男大生首露面！親曝現況：我會好好加油
開賓士被閃大燈！18歲惡少攔車拿球棒嗆聲
第15輪有望混打莫德納！你適合哪個組合一次看
快訊／高雄前鎮漁港驚見男屍！口袋有機票
快訊／新北龍洞驚見男屍！全身骨折陳屍礁岩
蘋果派、麥香雞停售！麥當勞這些店刪減菜單　原因曝
無法洗澡2個月「租金打5折」雅房照曝！　網全驚呆
殺前女友被判7年　北市男入監前墜樓亡
女星被通知「惹怒吳宗憲」遭封殺！暗黑真相曝
敢在台中逞兇　盧秀燕宣戰：天涯海角絕不放過

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

國造潛艦新里程碑！原型艦今安放龍骨　編號1168一路發

快訊／蘇貞昌向羅明才道歉　坦言「法國沒有地震帶」說法不精確

傳羅智強空降選高雄市長　基進黨張博洋嗆：監督的拖鞋準備好了

蘇貞昌：台灣絕不會窮兵黷武　希望中國「說到做到」不要來打台灣

敢在台中逞兇犯案　盧秀燕向暴力宣戰：天涯海角絕不放過斬草除根

快訊／防疫旅館若超出原價20%　交通部：取消業者每天1000元補助

「不容許共產黨在大學裡設立分支」　蘇貞昌：尊重清大學術自由但要依法

顏寬恒住台中七期豪宅　周玉蔻嗆騙太大：當沙鹿人笨蛋？

高端未獲國際承認　蘇貞昌：台灣疫情穩定、可試驗病例少

黃偉哲再請假1天！胸悶住院檢查　後續視醫師建議再作決定

哥「穿女裝+黑絲襪」到校接妹放學　舉牌呼喚引同學圍觀...她尷尬爆

西門町街友曾被屁孩霸凌拍抖音！　網紅北上買外套、食物送他暖翻

「疑未注意車況」名車路口左轉　騎士下秒被撞...翻滾數圈倒地！

20歲坐擁3跑車！總價高達千萬↑　直擊超跑車聚一窺成功人士奮鬥史

《玻璃心》遭封殺..黃明志：被禁的是不能看到的人　看陳芳語答應站台「搞得我們像團體XD」

北市嬤載1歲孫女遭砂石車輾過　疑買完菜回家...屍骨分離慘死！

模仿愛裝熟同學！眼神上下打量　「口氣、肢體動作」一次到位像炸

熊熊錄《玩很大》遲到下跪道歉「沒人理」！ 憲哥出面：可以了…揭真相

瑪莎惡少幕後博弈暴力團被抄！　檢警查扣4名車、4幹部全被逮

頭被速球重擊！耳軟骨露出縫6針　陳偉漢：賽前看他影片就怕怕的

國造潛艦新里程碑！原型艦今安放龍骨　編號1168一路發

快訊／蘇貞昌向羅明才道歉　坦言「法國沒有地震帶」說法不精確

傳羅智強空降選高雄市長　基進黨張博洋嗆：監督的拖鞋準備好了

蘇貞昌：台灣絕不會窮兵黷武　希望中國「說到做到」不要來打台灣

敢在台中逞兇犯案　盧秀燕向暴力宣戰：天涯海角絕不放過斬草除根

快訊／防疫旅館若超出原價20%　交通部：取消業者每天1000元補助

「不容許共產黨在大學裡設立分支」　蘇貞昌：尊重清大學術自由但要依法

顏寬恒住台中七期豪宅　周玉蔻嗆騙太大：當沙鹿人笨蛋？

高端未獲國際承認　蘇貞昌：台灣疫情穩定、可試驗病例少

黃偉哲再請假1天！胸悶住院檢查　後續視醫師建議再作決定

北市知名國小旁男持鐵棍揮舞！家長嚇到報案　警方找到人了

酒駕騎士囂張硬闖臨檢站！撞警自己也人車倒地　衰小黃遭波及

俄羅斯「年銷50萬支球棒」卻只賣出1顆棒球　警：不打棒球只打人

快訊／男大生轉入普通病房！現況曝光：我會好好加油

飛碟專家江晃榮遭控違反《律師法》　二審獲緩刑免關定讞

考生注意！高中二次英聽＋學測報名今天截止　逾期不得參加考試

習近平見面直喊「老朋友」　白宮發言人：拜登並不這麼認為

家暴夫竟為這原因又當街砍妻！被逮還辯砍人是「抱著滾來滾去」

國造潛艦新里程碑！原型艦今安放龍骨　編號1168一路發

罹家族糖尿病史「拖一天算一天」　金曲歌王打疫苗血壓飆到190

爸爸全都出動去買滷味惹... 台中超辣「滷味妹」爆紅

政治熱門新聞

被刪Q嚇到了　揭民進黨公投戰略大轉彎內幕

「韓國瑜兒盜帳號」爆料女大生道歉　韓天回應了

原能會：核四嚴格來說「已非核電廠」

敢在台中逞兇犯案　盧秀燕：天涯海角絕不放過

蔡英文握六都市長徵召權　林濁水：不要太民主才不會亂

批顏清標打電話施壓名嘴　周玉蔻嗆：我等你！

「國民黨赴台中公投宣講市長缺席」　卓冠廷：盧秀燕沒權利躲起來

「經濟藍」公投暗挺綠原因曝　民進黨鎖定下個策反目標

批高端混打如國王新衣被戳穿　黃珊珊：政府本不該只押寶在國產疫苗

快訊／陳時中餐敘美魔女疑是「大陸公務員」　陸委會展開調查

遭質疑為何萊牛可以吃？　蔣萬安「舉1例」嗆爆民進黨

綠營大數據／四大公投「四個不同意」領先　綠營聲量贏58%

黃偉哲再請假1天！後續視醫師建議再作決定

柯文哲再轟高端混打　別讓國產疫苗變笑話、人民變成工具人

更多熱門

相關新聞

要跟林靜儀一起正面迎戰　蔡英文：讓台灣隊越來越壯大

要跟林靜儀一起正面迎戰　蔡英文：讓台灣隊越來越壯大

台中二選區立委補選將於明年初登場，前立委林靜儀接受民進黨徵召參戰，今(15日)林靜儀繳納20萬保證金完成登記補選，身穿醫師袍「搶頭香」。總統蔡英文表示，不只林靜儀一個人，前部長林佳龍、立委蔡其昌、友黨台灣基進的好朋友陳柏惟以及所有黨內同志，都會陪伴林靜儀一起衝刺，讓台灣隊越來越壯大。

批顏清標打電話施壓名嘴　周玉蔻嗆：我等你！

批顏清標打電話施壓名嘴　周玉蔻嗆：我等你！

媒體民調48%不支持顏寬恒再選　民進黨：林靜儀能帶來改變

媒體民調48%不支持顏寬恒再選　民進黨：林靜儀能帶來改變

中二選區立委補選15日開放登記　林靜儀正式登記參選時間出爐

中二選區立委補選15日開放登記　林靜儀正式登記參選時間出爐

蔡英文親授戰旗　林靜儀接棒喊話：用溫柔的力量面對未來挑戰

蔡英文親授戰旗　林靜儀接棒喊話：用溫柔的力量面對未來挑戰

關鍵字：

周玉蔻顏寬恒顏清標

讀者迴響

熱門新聞

瑪莎惡少牽連　組頭曝百億下注秒蒸發

這4生肖「明年運勢超差」！破財、病痛一直來

這群人現刑事局！茵聲：替全場女性告人

2傘兵空中相撞驚悚片曝　5秒急墜35米

「王建民宿敵」冠軍游擊手心臟病過世　享年45歲

「同志天菜」主持人低調陪吃　辣妻屁股蛋見光

岳母「愛上準女婿」拒出席婚禮　她曝1前兆

《全明星》粿粿爆熱戀台日混血男星

遠百A13電梯突下墜卡死！6乘客「14樓掉到11樓」受困

吳夢夢狠罵鄧佳華連千毅！拍片女優再爆是SWAG女神

謝和弦嗆蕭敬騰：在人民幣前多乖

國一新生鐘聲響未進教室　下一秒墜樓亡

台中「球棒少年團」瘋砸賓士　犯案原因曝光

每天叫鬧鐘起床　兒一勾又「關雞」

愛台灣阿北怒「打高端不能出國」　他一問突破盲點

更多

最夯影音

更多
哥「穿女裝+黑絲襪」到校接妹放學　舉牌呼喚引同學圍觀...她尷尬爆

哥「穿女裝+黑絲襪」到校接妹放學　舉牌呼喚引同學圍觀...她尷尬爆
西門町街友曾被屁孩霸凌拍抖音！　網紅北上買外套、食物送他暖翻

西門町街友曾被屁孩霸凌拍抖音！　網紅北上買外套、食物送他暖翻

「疑未注意車況」名車路口左轉　騎士下秒被撞...翻滾數圈倒地！

「疑未注意車況」名車路口左轉　騎士下秒被撞...翻滾數圈倒地！

20歲坐擁3跑車！總價高達千萬↑　直擊超跑車聚一窺成功人士奮鬥史

20歲坐擁3跑車！總價高達千萬↑　直擊超跑車聚一窺成功人士奮鬥史

《玻璃心》遭封殺..黃明志：被禁的是不能看到的人　看陳芳語答應站台「搞得我們像團體XD」

《玻璃心》遭封殺..黃明志：被禁的是不能看到的人　看陳芳語答應站台「搞得我們像團體XD」

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12月起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面