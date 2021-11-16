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顏寬恒稱核四是選項　民進黨：盧秀燕也反核！核廢料台中願意收？

▲▼朱立倫、盧秀燕現身力挺顏寬恒投入補選。（圖／記者白珈陽攝）

▲朱立倫、盧秀燕現身力挺顏寬恒投入補選。（資料照／記者白珈陽攝）

記者陶本和／台北報導

針對台中市第二選區立委補選國民黨參選人顏寬恒日前說，「重啟核四也是發電選項」，民進黨發言人簡舒培16日表示，顏寬恒是否不知道包含台中市長盧秀燕都曾經說過拒絕在台中增設核電機組，若想要核四重啟，顏寬恒應該告訴大家核廢料要放哪裡，難道台中願意收納核廢料？

針對顏寬恒稱「如果藻礁公投通過了，137億度的燃氣缺口，叫中火增加500萬噸燃煤」。簡舒培回應，第三接收站若建置完成，初期可發相當於500萬噸燃煤發電，更可以降低中南部的空污，若國民黨希望第三天然氣接收站遷離，請問能源缺口要用什麼補？顏寬恒對於能源政策的說法前後矛盾，難道不做功課就可以擔任國會議員嗎？

簡舒培表示，當顏寬恒講出「重啟核四也是發電選項」時，完全展現出他自私的一面，完全不顧核四蓋在斷層帶上，當發生地震或意外時，整個北台灣都會陷入核災範圍。更不要說核四重啟需歷時十年，想用核四發電來補，根本緩不濟急。

簡舒培表示，盧秀燕日前已經公開反對核四遷建台中，想必更不會同意核廢料放在台中，當顏寬恒先生希望人民支持重啟核四時，是否先回應，難道願意讓核電廠產生的核廢料放在沙鹿、龍井、大肚、烏日、霧峰嗎？

簡舒培表示，請力挺顏寬恒的盧秀燕跟台中市民說清楚，顏寬恒說要重啟核四、要三接遷離，妳認同嗎？核廢料存放在台中，你接受嗎？三接遷離，燃氣缺口，願意讓中火燃煤填補嗎？不論是年底的公投，還是明年的立委補選，都與台中的未來息息相關，盧市長自稱「媽媽市長」，更必須清楚表態，沒有迴避的空間。

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