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推廣本土三溫糖　虎尾同心公園將復刻百年文化季

▲雲林地方產業文化創生協會為推廣虎尾糖都特色及本土三溫糖，復刻百年前的休閒活動「愛漫漫走糖都文化祭」將於11月20日在虎尾糖廠同心公園盛大舉行。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林地方產業文化創生協會為推廣虎尾糖都特色及本土三溫糖，復刻百年前的休閒活動「愛漫漫走糖都文化祭」將於11月20日在虎尾糖廠同心公園盛大舉行。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林地方產業文化創生協會為推廣虎尾糖都特色及本土三溫糖，復刻百年前的休閒活動「愛漫漫走糖都文化祭」將於11月20日在虎尾糖廠同心公園盛大舉行，將邀請全台20間知名甜點店家利用本土三溫糖研發特色甜品，有草地音樂會、裝置藝術、浴衣體驗、等活動，讓民眾一起感受虎尾魅力，找回百年前的熱鬧場景。

虎尾同心公園建立的年代約1906年與虎尾糖廠相近，已經伴隨當地居民度過百年歲月，原先為糖廠員工、眷屬們其休閒、散心的場所，公園內保留許多具有歷史意義的石碑，在公園旁的鐵道，也見證了虎尾糖業的百年興衰。將透過「愛漫漫走 糖都文化祭」辦理甜點市集、甜蜜野餐趣及草地音樂會等活動，重溫百年前虎尾小鎮的歷史魅力。

▲雲林地方產業文化創生協會為推廣虎尾糖都特色及本土三溫糖，復刻百年前的休閒活動「愛漫漫走糖都文化祭」將於11月20日在虎尾糖廠同心公園盛大舉行。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲愛漫漫走 糖都文化祭」辦理甜點市集、甜蜜野餐趣及草地音樂會等活動，重溫百年前虎尾小鎮的歷史魅力。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林地方產業文化創生協會理事長林進誠表示，此次非常感謝蘇治芬委員及行政院雲嘉南服務中心許根尉執行長替地方向中央各部會爭取資源，能夠團結地方力量及資源，將雲林的特色推廣出去。

林進誠說，這不僅是一場活動，從去年舉辦「虎尾起街　百歲祭」、小旅行、展覽、參與街道復興，都是為了藉由活動，讓更多人認識虎尾、喜歡到虎尾旅遊；我們希望能為家鄉帶來一些轉變，讓大家知道虎尾的美景、美食、美好，也相信這些美好像地瓜一樣枝繁葉茂，越來越多人知道，也就越來越多人參與。

▲雲林地方產業文化創生協會為推廣虎尾糖都特色及本土三溫糖，復刻百年前的休閒活動「愛漫漫走糖都文化祭」將於11月20日在虎尾糖廠同心公園盛大舉行。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲11月20日在虎尾糖廠同心公園有草地音樂會、裝置藝術、浴衣體驗、等活動，讓民眾一起感受虎尾糖都魅力。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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