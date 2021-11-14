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社會 社會焦點 保障人權

雲林豆漿店遭砸宛如戰場　主嫌「只為5萬元」球棒打成ㄑ字形

▲雲林黑衣人持球棒及鐵管狠砸豆漿店，畫面被民眾ＰＯ到臉書瘋狂轉貼，遭砸豆漿店店內設備無一倖免，2名婦人嚇得揮手求饒。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲陳嫌糾眾毀損豆漿店，不顧店內婦人求饒勸阻，仍揮舞球棒更作勢打人。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林林內鄉13日清晨一家豆漿店疑因債務糾紛遭多名黑衣人持球棒狠砸，推倒店內設備物品與熱豆漿等，囂張嗆聲後離去，留下店內一片狼籍。斗六警分局今（14）日表示，現場約9名男子持棍棒涉案，警方於現場帶回一人，查扣遺留現場球棒及鐵管，透過監視器畫面將6人追查到案，並持續查緝未到案之犯嫌。

斗六警分局說明，11月3日凌晨1時45分許時許接獲報案，在林內鄉某間豆漿店發生砸店毀損案件，現場約9名男子持棍棒至該店內砸毀店內物品，警方接獲通報後立即派遣快速打擊部隊到場，於現場帶回一名嫌疑人，查扣遺留於現場之球棒及鐵管，並立即連夜追查偵辦，透過監視器畫面掌握相關嫌疑人並已將6人追查到案，並持續查緝未到案之犯嫌。

▲陳嫌糾眾毀損豆漿店招牌、封口機、冰箱等物，現場遺留嫌犯打歪變形的球棒及鐵管。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲討債不成，陳嫌竟糾眾毀損豆漿店，警方查扣現場遺留變形的球棒及鐵管。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

經警方調查，陳姓主嫌（32歲）與店家家屬有5萬元債務糾紛，陳嫌於當日與其聯繫追討債務未果，因此陳嫌糾眾前往砸店，毀損店內招牌、封口機、冰箱等物，並造成被害人輕微擦傷，現場遺留嫌犯打歪變形的球棒及鐵管。

▲雲林黑衣人持球棒及鐵管狠砸豆漿店，畫面被民眾ＰＯ到臉書瘋狂轉貼，遭砸豆漿店店內設備無一倖免，2名婦人嚇得揮手求饒。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林黑衣人持球棒及鐵管狠砸豆漿店，遭砸豆漿店店內設備無一倖免，2名婦人嚇得揮手求饒。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

警方連夜調閱監視器追查到犯嫌作案車輛，將6名犯嫌追查到案依刑法《妨害秩序》、《傷害》、《恐嚇》及《毀損罪》押解移送，並持續追查相關犯嫌。 斗六分局分局長蔡進明呼籲，民眾有債務糾紛應循正當管道尋求救濟，不能以暴力行為追討債務，警方也重申絕對不允許任何街頭暴力行為，對於任何街頭違法脫序行為絕對強勢執法、依法嚴辦，以靖社會治安。

▲雲林黑衣人持球棒及鐵管狠砸豆漿店，畫面被民眾ＰＯ到臉書瘋狂轉貼，遭砸豆漿店店內設備無一倖免，2名婦人嚇得揮手求饒。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲涉案人員共9名，警方已將6人追查到案，並持續查緝未到案之犯嫌。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林黑衣人持球棒及鐵管狠砸豆漿店，畫面被民眾ＰＯ到臉書瘋狂轉貼，遭砸豆漿店店內設備無一倖免，2名婦人嚇得揮手求饒。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲▼雲林黑衣人持球棒及鐵管狠砸豆漿店，遭砸豆漿店店內設備、物品、食物無一倖免。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林黑衣人持球棒及鐵管狠砸豆漿店，畫面被民眾ＰＯ到臉書瘋狂轉貼，遭砸豆漿店店內設備無一倖免，2名婦人嚇得揮手求饒。（圖／記者蔡佩旻翻攝）
 

►聽Podcast #我在案發現場


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