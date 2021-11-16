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警直搗山老鼠窩抓11人！他躲15樓外牆卻腳軟　害雲梯車出動救援　

▲警察直搗山老鼠窩逮人，一名男子慌逃從15樓陽台爬出外牆腳軟，雲林消防局出動雲梯車救人。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲ 警方一共逮到11人其中3名是本國籍另外8名全是逃逸外勞，加入山老鼠集團四處盜採珍貴木材。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林斗六市一棟大樓昨（15）日深夜遭警車、偵防車包圍甚至出動雲梯車，吵雜聲響吸引民眾圍觀，還以為大樓發生火警一度緊張，但許久未見火煙，才知道是警方辦案逮人。據了解，11名山老鼠藏匿居於大樓中，警察上門一人慌逃躲在外牆，深夜出動雲梯車救人，警方並查扣數十塊珍木正依違反森林法擴大偵辦中。

斗六市西平路百利花園大樓昨深夜23時許突然出現雲梯車，附近民眾被吵雜聲響吵醒，一開始以為是火警相當緊張，後來發現15樓外牆屋凸處竟然有人蹲坐以為是意圖輕生，但下方並未設氣墊床，在看到警車、偵防車時才知道原來是警方偵辦刑案逮人，一名嫌犯因驚慌竄逃，宛如蜘蛛人爬出外牆，最後出動消防局雲梯車接駁至地面逮回。

▲警察直搗山老鼠窩逮人，一名男子慌逃從15樓陽台爬出外牆腳軟，雲林消防局出動雲梯車救人。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲警察直搗山老鼠窩逮人，一名男子慌逃從15樓陽台爬出外牆腳軟，雲林消防局出動雲梯車救人。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

據了解，昨夜保七總隊、移民署、斗六警分局偵查隊大動作圍捕藏匿於百利大樓的山老鼠，逮獲8名逃逸外籍移工、3名本國人，並查扣盜採珍木數十塊，及相關器具證物，目前於警局偵訊中；附近民眾直擊一名山老鼠被救下之前就卡在陽台外的屋凸處、冷氣下方縫隙內，躲得進去就出不來了，可能也因為軟腳進退兩難，還沒逃反被救。

▲警察直搗山老鼠窩逮人，一名男子慌逃從15樓陽台爬出外牆腳軟，雲林消防局出動雲梯車救人。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲ 警方一共逮到11人其中3名是本國籍另外8名全是逃逸外勞，加入山老鼠集團盜採珍貴木材。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

斗六警分局偵查隊長楊志盛表示，昨天晚上與友軍偵辦一起刑案，在百利花園大樓有查緝外勞的案件，查緝時外勞有脫逃的情形，從15 樓陽台外面爬出去後無法自行爬回，這部分是請消防局出動雲梯車來協助，過程並無人員受傷，針對相關案情將由主要偵辦單位統一對外說明。

▲警察直搗山老鼠窩逮人，一名男子慌逃從15樓陽台爬出外牆腳軟，雲林消防局出動雲梯車救人。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲斗六百利花園大樓昨夜有雲梯車出動，吵雜聲響吸引民眾圍觀，還以為大樓發生火警一度緊張，但許久未見火煙，才知道是警方辦案逮人。（（圖／翻攝自Facebook／斗六人社交圈）

百利花園大樓出租比例較自住多，鄰近外環道，因交通便利是許多外縣市租屋族選擇暫居的大樓。楊志盛說，斗六警分局將會加強對該棟大樓住戶清查，以維護社會治安。

▲警察直搗山老鼠窩逮人，一名男子慌逃從15樓陽台爬出外牆腳軟，雲林消防局出動雲梯車救人。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲警察直搗山老鼠窩逮人，一名男子慌逃從15樓陽台爬出外牆後躲在冷氣下方處腳軟，消防局出動雲梯車將人救下。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲警察直搗山老鼠窩逮人，一名男子慌逃從15樓陽台爬出外牆腳軟，雲林消防局出動雲梯車救人。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲ 警方一共逮到11人其中3名是本國籍另外8名全是逃逸外勞，依違反森林法擴大偵辦中。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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