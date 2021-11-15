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雲林連2起砸店鬥毆案件　張麗善道歉：我們非常痛心

▲雲林縣長張麗善針對轄內連日發生暴力案件，今向鄉親道歉表示「一定努力守護鄉親身命財產安全」，並宣誓制暴決心。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林縣長張麗善針對轄內連日發生暴力案件，今向鄉親道歉表示「一定努力守護鄉親身命財產安全」，並宣誓制暴決心。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林連日發生砸店及街頭暴力案件，雲林縣長張麗善今（15）日召開記者會宣誓制暴決心杜絕「雲林戰場」。本月13日清晨發生債務糾紛林內鄉豆漿店遭砸、14日上午虎尾鎮KTV青少年約戰鬥毆2人重傷，檢警雖迅速將所有犯嫌查緝到案，但鄉親人心惶惶，縣長張麗善今道歉「一定努力守護鄉親身命財產安全」。

前（13）日清晨林內鄉一家豆漿店因家屬在外有債務與口角糾紛，遭多名黑衣人上門砸店，不僅打翻所有食材更將器材設備毀損，豆漿店因此停業數日，警方調查，32歲陳姓主嫌與斗將店家屬聯繫追討債務未果，因此陳嫌糾眾前往砸店。警方獲報後連夜調閱監視器追查嫌疑車輛，迅速將6名犯嫌追查到案，將涉嫌對象全部依刑法妨害秩序、傷害、恐嚇及毀損罪押解移送。

▲雲林黑衣人持球棒及鐵管狠砸豆漿店，畫面被民眾ＰＯ到臉書瘋狂轉貼，遭砸豆漿店店內設備無一倖免，2名婦人嚇得揮手求饒。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林黑衣人持球棒及鐵管狠砸豆漿店，店內設備無一倖免，2名婦人嚇得揮手求饒。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

昨（14）日上午虎尾鎮文科路一家KTV停車場發生街頭打架事件，來自台西鄉丁姓男子與麥寮鄉的廖姓男子雙方共10人，因於KTV唱歌相遇生口角衝突，各自散場後透過通訊軟體隔空互嗆約戰，8人身受輕重傷，2人傷勢嚴重住院，一人肋骨骨折、另一人下巴遭擊碎。警方將8人拘提詢後依聚眾鬥毆、槍砲彈藥刀械管制條例、傷害罪及毀損罪移送雲檢，2人聲押獲准。

▲雲林兩派人馬共10人為談判聚眾，一言不合引發鬥毆事件，光天化日打群架嚇壞民眾。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林發生兩派人馬共10人約戰KTV停車場，一下車隨即持球棒互毆，光天化日打群架嚇壞民眾。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣警局說明，案件發生後警方即全面清查掌握主事者及相關共犯背景資料，釐清鬥毆動機，對現行犯強制力即時逮捕，或依警察職權行使法帶回駐地管束，涉案人若已逃逸者，即調閱監視錄影畫面以車追人，除防止後續報復行為，另情節重大者報請檢察官指揮偵辦，必要時朝組織犯罪方向偵辦。

針對街頭聚眾鬥毆涉案人員，將深入了解其相關幫派背景、首謀以及共犯背景之資料，加強調查幫派圍事、據點、經營處所等不法情事，進行重點檢肅，同時結合第三方警政作為，從源頭阻斷金流。針對聚眾鬥毆、滋事等情，將嚴正執法，絕不寬貸，以維社會治安。

縣長張麗善表示，雲林縣轄區發生暴力事件「我們非常痛心」，現在整個社會治安如此敗壞，從家庭教育到社會教育都已經產生非常嚴重的問題，在此嚴正譴責暴力絕不寬貸，尤其是警察同仁能夠第一時間以快打部隊將嫌犯查緝到案予以肯定。

張麗善說，我們將採取行動，加強巡邏、臨檢、查緝而且強力掃蕩，只要有青少年聚集的地方一定嚴陣以待，如要挑戰公權力，一定展現維護百姓生命安全的決心，讓百姓更加安心安全在雲林縣生活，除了肯定警察同仁不眠不休追查，全力守護鄉親，相信民眾也會支持警方加強執勤的作為。

▲ 縣長張麗善會後責成雲林縣警局，務必採取行動加強巡邏、臨檢、查緝而且強力掃蕩，只要有青少年聚集的地方一定嚴陣以待，如要挑戰公權力，一定展現維護百姓生命安全的決心。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲ 縣長張麗善會後責成雲林縣警局，務必採取行動加強巡邏、臨檢、查緝而且強力掃蕩，只要有青少年聚集的地方一定嚴陣以待，如要挑戰公權力，一定展現維護百姓生命安全的決心。（圖／記者蔡佩旻攝）
 

►聽Podcast #我在案發現場


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