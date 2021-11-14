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社會 社會焦點 保障人權

畫面曝！9煞闖雲林豆漿店狠砸　高壯男鋁棒指著女店員叫囂

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林驚傳黑衣人持球棒及鐵管狠砸豆漿店，畫面被民眾PO到臉書瘋狂轉貼，昨(13）日清晨一時許林內鄉一家豆漿店突然闖進5人持鋁棒進入砸店，店內設備無一倖免，店內2名婦人嚇得求饒，但最前方的男子仍持球棒砸破桌子及冷氣，斗六警分局表示涉案共9人，目前已逮回6人並移送雲林地檢署偵辦中。

林內鄉一家豆漿店13日凌晨1時40分，突然遭到一群黑衣人闖入砸店，畫面中6人進到屋內狠砸瞬間店內設備、物品、食物甚至豆漿都被推到地上，一片狼籍，當時店內有2名婦人，其中一名紅衣婦人揮手勸阻、求饒，另一名婦人則嚇得躲在角落，但走在最前方疑似主嫌的高壯男子，揮舞鋁棒作勢打人，最後在猛敲桌椅及冷氣機後才離去。

▲雲林黑衣人持球棒及鐵管狠砸豆漿店，畫面被民眾ＰＯ到臉書瘋狂轉貼，遭砸豆漿店店內設備無一倖免，2名婦人嚇得揮手求饒。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林黑衣人持球棒及鐵管狠砸豆漿店，畫面被民眾ＰＯ到臉書瘋狂轉貼，遭砸豆漿店店內設備無一倖免，2名婦人嚇得揮手求饒。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲店內一名紅衣婦人揮手勸阻、求饒，但走在最前方疑似主嫌的高壯男子，揮舞鋁棒作勢打人，不予理會。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

民眾把黑衣人砸豆漿店店影片PO上網，「豆漿不好喝也不用這樣吧」引起民眾轉貼熱議，有網友留言「現在都流行人人拿球棒」、「台中惡少翻版」、「債務糾紛，誰欠誰?欠多少?」「現在都開職業棒球店就對了？」。

斗六分局表示，現場約9名男子持棍棒至該店內砸毀店內物品，透過監視器畫面掌握相關嫌疑人並已將6人追查到案，報請雲林地方檢察署指揮偵辦，並將涉嫌對象全部依刑法妨害秩序、傷害、恐嚇及毀損罪押解移送，並持續查緝未到案之犯嫌。

▲雲林黑衣人持球棒及鐵管狠砸豆漿店，畫面被民眾ＰＯ到臉書瘋狂轉貼，遭砸豆漿店店內設備無一倖免，2名婦人嚇得揮手求饒。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲店內一名紅衣婦人揮手勸阻、求饒，但走在最前方疑似主嫌的高壯男子，揮舞鋁棒作勢打人，不予理會。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林黑衣人持球棒及鐵管狠砸豆漿店，畫面被民眾ＰＯ到臉書瘋狂轉貼，遭砸豆漿店店內設備無一倖免，2名婦人嚇得揮手求饒。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲豆漿店在1點41分外頭傳出吵雜聲，店員婦人探頭往外看，發現多人手持棍棒嚇壞。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林黑衣人持球棒及鐵管狠砸豆漿店，畫面被民眾ＰＯ到臉書瘋狂轉貼，遭砸豆漿店店內設備無一倖免，2名婦人嚇得揮手求饒。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲警方透過監視器畫面掌握相關嫌疑，已將6人追查到案，並報請雲林地方檢察署指揮偵辦，持續查緝未到案之犯嫌。（圖／記者蔡佩旻翻攝）
 

►聽Podcast #我在案發現場

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