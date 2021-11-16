虎尾科大「職業試探體驗特展」　落實教育扎根實踐培育人才

▲國立虎尾科技大學校長張信良表示，「智」在未來，也是「稚」在未來，希望透過此次展覽，引領在地學子親近科技，啟發想像、創造未來。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

國立虎尾科技大學校史館於16日舉行「職業試探體驗特展-智在未來」頒獎典禮暨導覽活動，特展結合「國立公共資訊圖書館-夢想銀河技能職多星展覽」，分為「技職星球」、「智慧農業」及「智慧製造」三大區域，以實體及線上展覽方式提供在地學子職業試探體驗。

虎尾科技大學說明，此次展出有利用AR技術呈現三軸與五軸工具機，將巨大的不易移動的工具機透過科技呈現在眼前，包括裝在工具機內的IoT感測裝置、智慧生產線、結合AR技術的五軸光學式檢測系統(α1)、智慧工廠監控、機器魔方、物聯網架設的農業人才雲平臺等等。

展場還特別設計「星際AI大車拚」VR互動遊戲體驗，讓參觀民眾有機會和機器手臂進行機具組裝競賽，展覽期間也特別安排雲林地區學生參訪，進行導覽解說及工作坊活動，提供在地學子認識技職教育的機會，落實教育扎根，實踐培育技職人才的理念。

國立虎尾科技大學校長張信良表示，透過智慧校園的概念，本校全力升級智慧學習，讓學生在學習上也能藉由運用現代科技，突破時空限制，學習更有效、更加豐富多元。

展覽自即日起至2021年12月31日(五)10:00至17:00於虎尾科大第一校區四期大樓一樓校史館，假日休館，歡迎各界預約導覽參觀。

▲雲林縣土庫鎮越港國小師生前往虎尾科大參觀，體驗智慧科技新生活。（圖／記者蔡佩旻翻攝）





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