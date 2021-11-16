暴力傷害事件連環爆　斗南警擴大路檢臨檢

▲斗南警分局昨日晚間統合優勢警力前往轄區重要路段、治安要點等實施擴大路檢與臨檢。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



記者蔡佩旻／雲林報導

近期國內連環爆出數起暴力傷害事件衍生相關治安問題，造成民眾不安，雲林縣斗南警分局為穩定轄區治安，將連續規劃優勢警力，針對轄區治安熱點執行擴大臨檢，強力打擊犯罪及遏止不法，展現維護治安決心。

斗南警分局昨（15）日晚間統合優勢警力前往轄區重要路段、治安要點等實施路檢與臨檢，針對電子遊藝場、卡拉OK、美容護膚及小吃部等易滋事特定營業場所進行臨檢，除宣導業者配合遵守二級相關防疫規定外，若有群聚滋事之虞，亦應立即通報轄區警方前往處理，此外，並於重要聯外道路、橋樑等交通要道設置路檢站盤查，全面防堵噪音車輛，掃蕩企圖滋事的不法分子，展現警察打擊犯罪決心，確保轄區安全。

斗南分局表示，絕對以最有效的策略與縝密的勤務規劃，透過強力的掃蕩行動展現執法的決心，不容危害秩序的情事發生，若有發生組織犯罪情事就要「一個一個打、一個一個抓」，來守護民眾生命財產安全，尤其打擊街頭聚眾滋事、嚴懲酒駕等重大交通違規與改裝車輛製造噪音等，警方絕對溯源追究到底嚴正執法，公權力絕不允許接受任何挑戰，使轄區民眾能安心生活，生命財產受到保障。

▲斗南警分局昨日晚間統合優勢警力前往轄區重要路段、治安要點等實施擴大路檢與臨檢。（圖／記者蔡佩旻翻攝）





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