慶生會變調！虎尾KTV外鬥毆影片瘋傳　兩派人馬互看不順眼爆衝突

▲警方指出吵架雙方產生口角因而發生推擠拉扯，被害人不慎倒地受傷後，隨手拿起現場的停車告示牌回擊。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

近日網路流傳一影片為雲林虎尾鎮一處酒店外群聚打架事件，虎尾警分局今（15）日公開說明。影片中，為虎尾某一家酒店外約40人群聚叫囂，甚至搬告示牌互丟，遭民眾從對面馬路拍下後PO上網路；虎尾警分局表示，實際參與糾紛者僅七人，其餘為聞聲看戲群眾，全案於調查完畢後，以妨害秩序罪移請地檢署偵辦。

虎尾警分局指出，該案為員警執行網路巡邏時，發現民眾於社群軟體上傳一則疑似本轄KTV外口角糾紛影片，警方立即成立專案小組追查，經查確為本轄某處酒店愚笨月7日所發生糾紛，警方隨即調閱店家及周邊監視器。

據悉，當日為民眾於該處舉辦慶生會，與其他消費者於包廂外走道互看不順眼，約至KTV外面理論，雙方產生口角因而發生推擠拉扯，被害人不慎倒地受傷後，隨手拿起現場的停車告示牌回擊；影像中群聚人數約三、四十人，是因當時民眾於該處辦慶生會人數較多，而實際參與糾紛者僅七人。

▲虎尾警分局表示，實際參與糾紛者僅七人，其餘為聞聲看戲群眾，全案於調查完畢後，以妨害秩序罪移請地檢署偵辦。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

虎尾警分局表示，該案受傷當事人雖未提起傷害告訴，惟為遏制街頭打架案件於本轄一再發生，本分局隨即主動調查，並報請雲林地檢署檢察官指揮偵辦，全案朝妨害秩序罪調查。經確認犯罪嫌疑人身分後，隨即向檢察官聲請拘票，並於今日下午陸續拘提犯罪嫌疑人到案說明，全案於調查完畢後，以妨害秩序罪移請地檢署偵辦，並建請地檢署檢察官向地方法院聲請預防性羈押。

虎尾警分局及臺灣雲林地方檢察署呼籲，民眾遇有紛爭，應循法律途徑解決，切勿私下聚眾私鬥；針對聚眾鬥毆、滋事等情，本分局將嚴正執法，絕不寬貸，並針對地區易滋事場所加強臨檢約制，絕不容許暴力案件在本轄發生，以維地區治安。

▲虎尾警分局表示，實際參與糾紛者僅七人，其餘為聞聲看戲群眾，全案於調查完畢後，以妨害秩序罪移請地檢署偵辦。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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