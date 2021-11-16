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林內龍過脈步道修繕　山友：枕木改為石砌更危險

▲縣議員邱世文接獲山友陳情，指出修繕工程失當，反而增加登山民眾危險。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲山友指出修繕後出現階梯高低不一，且卡滿砂土更容易滑倒。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

疫情趨緩山林步道健行活動逐漸恢復熱絡，雲林林內鄉龍過脈步道部分路段木棧道出現腐朽損壞狀況，林務局於本月初展開修繕，有山友發現步道修繕後出現階梯高低不一，且卡滿砂土更容易滑倒；對此林務局表示，修繕工程12月初完工，但並未調整階梯步幅與高低，針對民眾意見將會了解檢討。

雲林縣議員邱世文指出，龍過脈是全國知名登山步道，每天都有不少山友登山健行，林務局在本月初展開修繕工程，但他接獲不少山友陳情，指出修繕工程失當，反而增加登山民眾危險。邱世文說，根據山友反應，修繕工程將原有木棧道兩側橫木條用石頭取代，少了橫木條支撐木棧道更容易滑動，另外，木棧道間也沒有碎石鋪設砂塵容易滑到，而棧道階梯在整修後，高低落差反而更大更危險。

林務局人員表示，龍過脈步道景觀涼亭附近路段因框式枕木階梯側邊木條老舊，且因積水已經腐朽，危及安全，經專業評估後現場用塊石鋪設取代，橫木基礎埋入土中並以塊石疊砌，以增加其安全及耐久性，預定下個月完成工程，對於民眾意見會了解檢討。

▲縣議員邱世文接獲山友陳情，指出修繕工程失當，反而增加登山民眾危險。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲縣議員邱世文接獲山友陳情，指出修繕工程失當，反而增加登山民眾危險。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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