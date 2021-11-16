民進黨團列舉4大理由反對核四　「一旦重啟會災難連連」

▲民進黨立法院黨團召開「不同意重啟核四暨輿情回應」記者會。（圖／取自直播畫面）



記者林銘翰／台北報導

民進黨立法院黨團書記長蔡適應16日表示，不同意重啟核四有4大理由，包括S斷層穿越核四廠、蓋了15年仍然無法完工、相關零件是拼裝而成，是拆東牆補西牆，以及原始設計及施工錯誤。民進黨立委范雲則說，核四絕對不能重啟，「一旦重啟會災難連連」。

重啟核四等4大公投案將於12月18日投票，立法院教育及文化委員會15日考察台電公司龍門核能發電廠，包括國民黨立委李德維、民進黨立委范雲、賴品妤、台灣民眾黨立委蔡壁如等人都親身進入核四廠房內。

民進黨立法院黨團16日上午召開「不同意重啟核四暨輿情回應」記者會，與會者包括蔡適應、民進黨團幹事長劉世芳、民進黨立委范雲、莊競程等人。

蔡適應說明，S斷層通過一號機、二號機的汽機廠房，而且當初蓋汽機廠房時，就發現有破碎帶與斷層，但台電未選擇停工做地質調查，反而是用土壤回填的方式，試圖掩蓋有斷層的事情。

蔡適應指出，自己昨天也有到場考察，看完之後，基於S斷層穿越核四廠，而且核四蓋了15年仍無法完工，加上零件是拼裝而成，原始的設計及施工也錯誤，因此黨團不同意重啟核四。

劉世芳提及，國民黨多位重要人士，包括前台北市長郝龍斌、中廣董事長趙少康過去都有針對核四議題發言，例如郝龍斌說核四安全未讓人民信服前，反對營運，也不適合公投，趙少康則是投書媒體，稱公投解決不了核四問題等。

劉世芳也說，她想請問國民黨主席朱立倫，郝龍斌及趙少康已提出上述說法，但朱立倫卻還是一昧要求全黨用公投方式，要求重啟核四，這是非常矛盾的立場。

范雲表示，她在現場看到的狀況是，維修通道的高度嚴重不足，維修人員經過時很容易撞到上面的管線，而且要進出反應爐下方的維修通道也非常困難，倘若有混淆民眾視聽的假訊息，行政院原子能委員會和台電應該要加以駁斥說明。