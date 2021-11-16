快訊／蘇貞昌向羅明才道歉　坦言「法國沒有地震帶」說法不精確

記者林銘翰／台北報導

國民黨立委羅明才日前在立法院詢問，政府能否向核能大國法國取經，興建第五核能電廠，行政院長蘇貞昌當時回應，法國沒有地震斷層帶，此番說法卻引來學者質疑。對此，蘇貞昌16日坦承，自己的說法不夠精確，兩人的說法是「一半你對、一半我對」，並當面向羅明才道歉。

▲行政院長蘇貞昌赴立法院施政總質詢。（圖／記者屠惠剛攝）



蘇貞昌16日率領相關部會赴立法院，繼續進行施政總質詢。羅明才質詢時提及，98無鉛汽油從19塊多一路飆漲，現在一公升大概要33塊多，面對物價及油價飆漲，行政院是否會擔心。

蘇貞昌回應，確實政府緊盯著，如果是因為疫情、塞港、供需或戰亂有受影響，「這個我們會注意」，不過油價始終有機制，並且一定是亞洲鄰國最低價。

羅明才再問，面對這樣的情況，所有民眾的生活都苦哈哈，一般的市井小民，每天擔心的就是食衣住行育樂「各方面都漲」，實在有點扛不住，詢問接下來計程車的起跳價、大眾運輸設施會不會漲價。蘇貞昌則說，「目前沒有這個規劃」。

蘇貞昌說明，這個都有一個機制，不是說行政裁量，目前他沒有接到這個報告，也沒有這個規劃，「我都循相關機制，如果他們報來，我說要漲的時候，再讓你知道」。

「院長你說現在不會漲，可是你又在騙我了」，羅明才質疑，自己日前在立法院詢問核武的問題，「你騙我說法國有地震、沒有斷層帶，你說法國沒有斷層帶，我嚇一跳」。

對此，蘇貞昌坦言，兩人的說法是「一半你對、一半我對」，法國東南部小部分的山區確實有地震帶，但是法國的地震頻率比台灣少太多，規模也比台灣小太多，「而且他的核電廠也沒有蓋在地震斷層帶上，這應該精確這樣講」。

蘇貞昌強調，「我說法國沒有地震帶，這是錯的、不夠精確，一半一半啦」，並且兩度向羅明才說對不起，「如果我講錯，法國都沒有地震帶，那這個是不精確」。

羅明才表示，核能的問題對經濟發展很重要，可是安全問題他也很擔心，引來蘇貞昌反問，「所以委員你應該不會贊成重啟核四吧」，羅明才則說，那個要專家有充分的數據來評估報告，「當然我們以前都跟縣長一樣嚴肅的態度，那個問題要好好地思考」。