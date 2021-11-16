「經濟藍」公投暗挺綠原因曝　民進黨鎖定下個策反目標

▲總統蔡英文在全代會定調「正面迎戰公投」，籲黨員正面捍衛國家發展路線。



圖文／鏡週刊

1218公投倒數一個月，民進黨14日舉行全國黨代表大會，聚焦年底公投「四個不同意」全力催票，總統蔡英文宣示全面迎戰公投，她在致詞時指出，正面迎戰是唯一選擇，要正面捍衛民進黨的價值，正面捍衛執政的理念，以及正面捍衛國家發展的路線。

黨政高層直言，公投催票不只是政黨對決，透過全面宣講，已使不少經濟藍及企業主轉向，讓希望催高投票率的綠營高層對公投愈來愈有信心。

▼國民黨公投主張在「兩好」「4個同意」之間擺盪，讓黨內無所適從。



不只靠政黨動員要催出投票率，連部分藍營支持者的公投票，也是民進黨「策反」的目標。一名綠營背景的公股董事長向本刊透露，這次公投議題涉及的理念及價值，不全然都被意識形態綁架，他接觸到不少沉默的「經濟藍」及企業主都很清楚，幾個公投案都跟台灣經濟發展息息相關，私下都不樂見公投案過關，只是礙於政黨傾向，不願公開表態，顯見很多選民都是可以被理性說服的，「如果冷處理，這些票可能就拿不到了。」

黨內幹部說，公投成了2022年地方選舉的前哨戰，越基層越感受到明年選舉的壓力，「選民都在看誰有為公投出力、誰沒出力」。雲林海線立委蘇治芬安排要辦44場宣講，正是提前為選戰操兵，藉此拉緊政治組織；無巧不巧，另一位雲林立委劉建國也宣示要在縣內辦100場座談，顯示已在黨內形成良性競爭。

▼民進黨用大選規格備戰公投，林錫耀下令掃街、站路口，務求催出最多反對票。



另一方面，公投宣講場也隱約透出2024年接班卡位氣氛，賴清德親赴花東、離島宣講，鄭文燦也跨出桃園站台，一位資深民進黨幕僚說，若沒有選舉，政治人物很難有理由公開全台灣跑透透，何況現在各地黨公職都動員好場子，黨內大咖只要去參加，就能接觸支持者。



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