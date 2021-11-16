原能會：核四嚴格來說「已非核電廠」　公投前最新現狀曝光

▲核四公投在即，立院教育及文化委員會15日赴現場考察。（圖／資料照）

記者柯沛辰／綜合報導

總統蔡英文日前強調，核四電廠位在地震斷層帶上，若出問題，周圍80公里都是災區。如今核四公投在即，立法院教育及文化委員會15日赴核四廠考察，但原能會簡報指出，核四建照去年底過期，核燃料也在今年3月全部運出，嚴格來說核四已非核電廠。宅神朱學恒看到報導後，不禁反問「身分證過期我就不是人了？」

立院教育委員會15日前往台電核四廠視察，聽取原能會簡報。原能會強調，他們是獨立機關，沒有預設立場，也會尊重公投結果，但核四建照已於去年底過期，核燃料也於今年3月全部運出，依法嚴格來說，核四「已非核電廠」。

台電也報告，核四現況是1號機運轉測試未通過，2號機施工未完成，而且廠區下方確實有長達2公里的S斷層通過汽機廠房，加上經濟部2019年調查確認，距離核四廠僅8公里外海，有長達93.9公里的活動斷層，所以核四原耐震設計值0.4g已不足。

台電指出，若要重啟，須重新進行地質調查及後續耐震力評估，調查時間就要4年以上，後續也得依最新法規來重新申請建照。不過，教文會總召、國民黨立委李德維聽完簡報不以為然，坦言「好像是來聽反核四的說明會」。

▲核四廠現場。（圖／資料照）

對此，宅神朱學恒也在臉書揶揄，他看到相關新聞的時候，忍不住仰天大笑，「所以我身分證過期我就不是人了？想不到我有一天活著看到台灣變成這種滿朝文武盡是趙高的時代啊！」許多網友則紛紛留言，「所以是要表達：就算公投過了，核四也無法重啟嗎」、「政府為什麼通過一個不存在的核四的公投議題」、「車子沒油，嚴格來說就不算車子...？」

針對斷層通過疑慮，農業粉專「Lin Bay好油」近日曾發文表示，他是地質學碩士，雖然畢業後很少在用，但以自己的學識來看，台灣因為板塊運動的推擠，其實有許多斷層，但以目前鑽探的資料來研判，這個斷層是安全的，核四在上面也沒問題，但如果要更確認這個斷層是否會活動，就必須挖槽溝，「重點是這個斷層是不是夠有影響，是不是真的會活動。」

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