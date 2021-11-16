　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

被刪Q嚇到了　揭民進黨公投戰略大轉彎內幕

開放含萊克多巴胺的美豬進口，是這次公投最被熱議的議題。（示意圖）

▲開放含萊克多巴胺的美豬進口，是這次公投最被熱議的議題。

圖文／鏡週刊

1218公投倒數計時，綠營總動員全台宣講4個不同意，已逐漸拉高聲量。本刊調查，立委陳柏惟罷免案通過之後，民進黨內原本主張公投採冷處理的雜音已經消失，相較其他政黨對公投的態度不一，綠營明確定調年底公投比照大選，採熱戰、不閃躲基調，希望4案的不同意票均能超過同意票。

「二波疫情我們都守住了，公投再難打，也沒病毒難打吧！」黨政人士在全代會造勢後告訴本刊，府院黨迅速回到正面迎戰的基調，也是民進黨這幾年來執政的體悟，「任何政治難題不可能靠閃躲解決」。

▼大潭的天然氣第三接收站設置議題，年初民進黨已積極與民間溝通，並提出折衷的再外推方案。

大潭的天然氣第三接收站設置議題，年初民進黨已積極與民間溝通，並提出折衷的再外推方案。

黨政人士指出，府院黨這次迅速轉向朝正面迎戰，就是記取2018年慘敗，一名中常委感嘆「現在想想，那時候真是天真」，當時大家以為壓低投票率就可以過關，卻沒料到輸到差點崩盤。

一位南部立委也說，因罷免、公投門檻都下修，近年台灣民眾頻繁行使這2項權利，然而從2018公投，到韓國瑜、王浩宇、黃捷及陳柏惟的罷免投票經驗來看，「還是要熱戰」，一旦捍衛的聲音確實傳達出來，中間選民就比較不會受到一面倒的影響。

▼民進黨用大選規格備戰公投，林錫耀下令掃街、站路口，務求催出最多反對票。

民進黨用大選規格備戰公投，林錫耀下令掃街、站路口，務求催出最多反對票。

相較於民進黨迅速定調熱戰「四個不同意」，一位民進黨中央幹部說，「國民黨正在重蹈民進黨2018年的覆轍。」他說，當年民進黨對於同婚、東奧正名等案態度曖昧，國民黨現在也擺盪在「兩好」與「四好」之間，「比想像中更不團結」。


更多鏡週刊報導
【經濟藍倒戈2】綠拚「四不」滿貫全壘打　關鍵密碼浮現
【經濟藍倒戈3】公投讓時力再陷分裂　王婉諭邱顯智擬「另立黨中央」
【經濟藍倒戈】公投當大選打變熱戰　經濟藍暗挺綠原因曝光

►從「腳底」暖到全身的最強方法

ET快訊
快訊／國道6車撞爛擠一團！　3人急送醫
被刪Q嚇到了！民進黨戰略大轉彎內幕曝
謝和弦開嗆蕭敬騰！　7年前私交被起底
高雄女打莫德納後「主動脈剝離」　血壓飆200送急診
《琅琊榜3》開拍！陸網敲碗「台灣八點檔男神」演出
習拜會開始！　習近平：中美應辦好各自事情
拜習會首次視訊會談　專家分析雙方策略
好市多公告惹怒騎士！「變相低消」會員戰翻：繳會費幹嘛
愛台灣阿北怒「打高端不能出國」　他一問突破盲點

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

黃偉哲再請假1天！胸悶住院檢查　後續視醫師建議再作決定

被刪Q嚇到了　揭民進黨公投戰略大轉彎內幕

「經濟藍」公投暗挺綠原因曝　民進黨鎖定下個策反目標

蔡英文握六都市長徵召權　民進黨大老酸：不要太民主才不會亂

原能會：核四嚴格來說「已非核電廠」　公投前最新現狀曝光

「國民黨赴台中公投宣講市長缺席」　卓冠廷：盧秀燕沒權利躲起來

批高端混打如國王新衣被戳穿　黃珊珊：政府本不該只押寶在國產疫苗

女大生爆「韓國瑜兒子盜我帳號」道歉了　韓天：希望換來真心反省

遭質疑為何萊牛可以吃？　蔣萬安「舉1例」嗆爆民進黨

綠營大數據／四大公投「四個不同意」領先　綠營聲量贏58%

哥「穿女裝+黑絲襪」到校接妹放學　舉牌呼喚引同學圍觀...她尷尬爆

西門町街友曾被屁孩霸凌拍抖音！　網紅北上買外套、食物送他暖翻

「疑未注意車況」名車路口左轉　騎士下秒被撞...翻滾數圈倒地！

20歲坐擁3跑車！總價高達千萬↑　直擊超跑車聚一窺成功人士奮鬥史

《玻璃心》遭封殺..黃明志：被禁的是不能看到的人　看陳芳語答應站台「搞得我們像團體XD」

北市嬤載1歲孫女遭砂石車輾過　疑買完菜回家...屍骨分離慘死！

模仿愛裝熟同學！眼神上下打量　「口氣、肢體動作」一次到位像炸

熊熊錄《玩很大》遲到下跪道歉「沒人理」！ 憲哥出面：可以了…揭真相

瑪莎惡少幕後博弈暴力團被抄！　檢警查扣4名車、4幹部全被逮

頭被速球重擊！耳軟骨露出縫6針　陳偉漢：賽前看他影片就怕怕的

黃偉哲再請假1天！胸悶住院檢查　後續視醫師建議再作決定

被刪Q嚇到了　揭民進黨公投戰略大轉彎內幕

「經濟藍」公投暗挺綠原因曝　民進黨鎖定下個策反目標

蔡英文握六都市長徵召權　民進黨大老酸：不要太民主才不會亂

原能會：核四嚴格來說「已非核電廠」　公投前最新現狀曝光

「國民黨赴台中公投宣講市長缺席」　卓冠廷：盧秀燕沒權利躲起來

批高端混打如國王新衣被戳穿　黃珊珊：政府本不該只押寶在國產疫苗

女大生爆「韓國瑜兒子盜我帳號」道歉了　韓天：希望換來真心反省

遭質疑為何萊牛可以吃？　蔣萬安「舉1例」嗆爆民進黨

綠營大數據／四大公投「四個不同意」領先　綠營聲量贏58%

快訊／國10鼎金段追撞！6小客車撞爛擠成一團　3人急送醫

已有11隊前進卡達世足賽！　歐洲盃冠軍義大利爆冷落入附加賽

中壢警方聯手金融機構阻詐　11個月救回逾1.3億元

屏東三大迎王南州接力登場　車子停哪裡警察告訴你

清水地熱電廠取得國內首張電業執照　無碳排供1萬戶小家庭使用

紫南宮環縣自行車賽延遲5個月登場　南投子弟盧紹軒返鄉參賽拔頭籌

坎特穿「挺藏獨」鞋遭NBA人員阻止　批中國用錢收買他人閉嘴

高雄婦打莫德納後「主動脈剝離」　血壓飆200送急診！ICU觀察中

黃偉哲再請假1天！胸悶住院檢查　後續視醫師建議再作決定

煩惱太多都是因為你太閒！「保持忙碌」竟能讓你越來越幸福

噁爆！男帶兒夾娃娃突湧屎意 抬腿噴出「濃稠黃褐色」裝死離開

政治熱門新聞

「韓國瑜兒盜帳號」爆料女大生道歉　韓天回應了

原能會：核四嚴格來說「已非核電廠」

蔡英文握六都市長徵召權　林濁水：不要太民主才不會亂

批顏清標打電話施壓名嘴　周玉蔻嗆：我等你！

「國民黨赴台中公投宣講市長缺席」　卓冠廷：盧秀燕沒權利躲起來

批高端混打如國王新衣被戳穿　黃珊珊：政府本不該只押寶在國產疫苗

快訊／陳時中餐敘美魔女疑是「大陸公務員」　陸委會展開調查

「經濟藍」公投暗挺綠原因曝　民進黨鎖定下個策反目標

遭質疑為何萊牛可以吃？　蔣萬安「舉1例」嗆爆民進黨

綠營大數據／四大公投「四個不同意」領先　綠營聲量贏58%

柯文哲再轟高端混打　別讓國產疫苗變笑話、人民變成工具人

「陳時中戰六都黨內民調比想選的人高」　郭正亮曝最大變數是這個

快訊／前副總統陳建仁出訪立陶宛、波蘭！　向國際分享台灣民主

被刪Q嚇到了　揭民進黨公投戰略大轉彎內幕

更多熱門

相關新聞

綁架分屍女總座　嫌貼紙條「彰哥車直開」

綁架分屍女總座　嫌貼紙條「彰哥車直開」

18年前，高雄男子歐陽榕因借錢遭拒，將長期金援他的恩人、某建設公司盧姓女總經理殺害分屍，還向盧家勒贖鉅款。警方趁歐陽榕取款時將其逮捕，但他落網後堅稱自己沒犯案，也不願供出盧女下落，直到死者頭七當天，警方提醒歐陽榕最好給盧女一個交代，否則夜晚恐遭怨靈纏身，才成功突破他的心防，替死者申冤。

「經濟藍」公投暗挺綠原因曝　民進黨鎖定下個策反目標

「經濟藍」公投暗挺綠原因曝　民進黨鎖定下個策反目標

《全明星》粿粿爆熱戀台日混血男星

《全明星》粿粿爆熱戀台日混血男星

砸46萬免坐移民監　直擊業者違法賣外國「正版護照」

砸46萬免坐移民監　直擊業者違法賣外國「正版護照」

原能會：核四嚴格來說「已非核電廠」

原能會：核四嚴格來說「已非核電廠」

關鍵字：

鏡週刊公投民進黨

讀者迴響

熱門新聞

瑪莎惡少牽連　組頭曝百億下注秒蒸發

這4生肖「明年運勢超差」！破財、病痛一直來

這群人現刑事局！茵聲：替全場女性告人

岳母「愛上準女婿」拒出席婚禮　她曝1前兆

遠百A13電梯突下墜卡死！6乘客「14樓掉到11樓」受困

2傘兵空中相撞驚悚片曝　5秒急墜35米

台中「球棒少年團」瘋砸賓士　犯案原因曝光

國一新生鐘聲響未進教室　下一秒墜樓亡

「同志天菜」主持人低調陪吃　辣妻屁股蛋見光

吳夢夢狠罵鄧佳華連千毅！拍片女優再爆是SWAG女神

老公躲廁所看片片　遭「蘋果1功能」出賣！

22歲男偶像認愛經紀人：不想遇粉絲再被甩開手

《全明星》粿粿爆熱戀台日混血男星

每天叫鬧鐘起床　兒一勾又「關雞」

大腸癌「從耳朵和臉」能看出！他冒燒焦色已第三期

更多

最夯影音

更多
哥「穿女裝+黑絲襪」到校接妹放學　舉牌呼喚引同學圍觀...她尷尬爆

哥「穿女裝+黑絲襪」到校接妹放學　舉牌呼喚引同學圍觀...她尷尬爆
西門町街友曾被屁孩霸凌拍抖音！　網紅北上買外套、食物送他暖翻

西門町街友曾被屁孩霸凌拍抖音！　網紅北上買外套、食物送他暖翻

「疑未注意車況」名車路口左轉　騎士下秒被撞...翻滾數圈倒地！

「疑未注意車況」名車路口左轉　騎士下秒被撞...翻滾數圈倒地！

20歲坐擁3跑車！總價高達千萬↑　直擊超跑車聚一窺成功人士奮鬥史

20歲坐擁3跑車！總價高達千萬↑　直擊超跑車聚一窺成功人士奮鬥史

《玻璃心》遭封殺..黃明志：被禁的是不能看到的人　看陳芳語答應站台「搞得我們像團體XD」

《玻璃心》遭封殺..黃明志：被禁的是不能看到的人　看陳芳語答應站台「搞得我們像團體XD」

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12月起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面