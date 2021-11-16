被刪Q嚇到了　揭民進黨公投戰略大轉彎內幕

▲開放含萊克多巴胺的美豬進口，是這次公投最被熱議的議題。

圖文／鏡週刊

1218公投倒數計時，綠營總動員全台宣講4個不同意，已逐漸拉高聲量。本刊調查，立委陳柏惟罷免案通過之後，民進黨內原本主張公投採冷處理的雜音已經消失，相較其他政黨對公投的態度不一，綠營明確定調年底公投比照大選，採熱戰、不閃躲基調，希望4案的不同意票均能超過同意票。

「二波疫情我們都守住了，公投再難打，也沒病毒難打吧！」黨政人士在全代會造勢後告訴本刊，府院黨迅速回到正面迎戰的基調，也是民進黨這幾年來執政的體悟，「任何政治難題不可能靠閃躲解決」。

▼大潭的天然氣第三接收站設置議題，年初民進黨已積極與民間溝通，並提出折衷的再外推方案。



黨政人士指出，府院黨這次迅速轉向朝正面迎戰，就是記取2018年慘敗，一名中常委感嘆「現在想想，那時候真是天真」，當時大家以為壓低投票率就可以過關，卻沒料到輸到差點崩盤。

一位南部立委也說，因罷免、公投門檻都下修，近年台灣民眾頻繁行使這2項權利，然而從2018公投，到韓國瑜、王浩宇、黃捷及陳柏惟的罷免投票經驗來看，「還是要熱戰」，一旦捍衛的聲音確實傳達出來，中間選民就比較不會受到一面倒的影響。

▼民進黨用大選規格備戰公投，林錫耀下令掃街、站路口，務求催出最多反對票。



相較於民進黨迅速定調熱戰「四個不同意」，一位民進黨中央幹部說，「國民黨正在重蹈民進黨2018年的覆轍。」他說，當年民進黨對於同婚、東奧正名等案態度曖昧，國民黨現在也擺盪在「兩好」與「四好」之間，「比想像中更不團結」。



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