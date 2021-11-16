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活著被塞進手提箱！24歲女突然失蹤　被恐怖男友棄屍高速公路旁

記者李振慧／綜合報導

美國24歲女子雷耶斯(Valerie Reyes)在網路上結識男友德席瓦(Javier DeSilva)，分手後人卻突然失蹤，後來被發現藏屍在一個丟棄在高速公路旁的手提箱中。警方調查後發現她頭部受到重傷，被塞入手提箱時人還是活著的狀態。

居住在紐約的雷耶斯平時在書店工作，生活單純的她2019年1月30日晚間突然失蹤，家人報警後，一群工人2月5日在康乃狄克州格林威治鎮(Greenwich)的高速公路旁工作時，意外在附近樹林中找到一個紅色手提箱，打開發現雷耶斯遺體。

法庭資料顯示，雷耶斯手腳遭麻繩和膠帶綁住，嘴上也被貼上好幾層膠帶，驗屍發現她頭部受到重傷，死因為窒息，顯示她在被塞進手提箱時還活著。

前男友德席瓦落網辯稱，他和雷耶斯從事性行為時太激烈，對方不小心撞到頭，他因為害怕才會把屍體藏進行李箱中。然而警方質疑，2人當時已分手9個多月沒有見面，且雷耶斯的死因不是頭部受傷而是窒息，他才坦承殺人。

在餐館工作的德席瓦因為簽證過期，成為非法入境移民，他隱瞞此事和雷耶斯交往，然而這段戀情3個月後仍然結束，因為雷耶斯分手後徹底封鎖他，他想再和對方說話才會於1月28日晚間跑到對方家中犯案。德席瓦因為認罪協議逃過死刑下場，最後被判處30年刑期，刑滿後將會被驅逐出境。

▼調查發現，女被塞進手提箱時還活著。（圖／示意圖／達志影像）

▲▼行李箱,箱子,包包。（示意圖／達志影像）

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