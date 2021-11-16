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俄羅斯試射反衛星導彈！美國怒批「威脅太空安全」：製造數十萬碎片

▲▼俄羅斯試射反衛星飛彈所造成的太空垃圾，嚴重威脅國際太空站上7名太空人的生命安全。（圖／達志影像／美聯社）

▲俄羅斯試射反衛星飛彈所造成的太空垃圾，嚴重威脅國際太空站上7名太空人的生命安全。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

美國政府於當地時間15日證實，俄羅斯於稍早進行反衛星飛彈試射，擊中一顆衛星，此次試射在軌道中製造出1500個以上可追蹤碎片、還有數十萬個較小的軌道碎片。為此，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）譴責，稱俄羅斯的行為魯莽且危險，不僅威脅太空人的生命安全，恐怕還會危害寬頻、天氣預報、金融與GPS等衛星。

根據美媒《CNN》報導，美國空軍太空司令部司令迪金森上將（Gen. James Dickinson）表示，「俄羅斯此次試射反衛星飛彈的行為，顯示出其對所有國家在太空領域上的安全、穩定、長期可持續性的蓄意漠視。未來數年內，俄羅斯從地面發射的『反衛星導彈』（DA-ASAT）所產生的碎片將持續對太空活動構成威脅，衛星與太空任務面臨風險，迫使須進行更多的避撞演習。」

美國國家航空暨太空總署局長納爾遜（Bill Nelson）也在聲明中表示，對俄羅斯這種完全不負責任、破壞穩定的行為感到憤怒，「俄羅斯在人類太空飛行上有著悠久且傳奇的歷史，很難想像俄羅斯做出這種既魯莽且危險的行為，危及國際太空站上的美國與國際太空人，對中國太空站也構成威脅。」

根據俄羅斯航太（ROSCOSMOS）的說法，國際太空站上的太空人必須迅速穿上太空衣、跳進太空艙內，以防太空站被一些經過的碎片擊中。據悉，目前太空站上有7名太空人。

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