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中壢警方聯手金融機構阻詐　11個月救回逾1.3億元

▲▼中壢分局副分局長詹枝松率隊表揚感謝行員阻詐有功。（圖／中壢警分局提供）

▲中壢分局副分局長詹枝松率隊表揚感謝行員阻詐有功。（圖／中壢警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市中壢警分局從今年1月迄今對轄區89家金融機構阻詐共73件，金額高達1億3,179萬餘元，感念轄區金融機構相互配合，由副分局長詹枝松偕同偵查隊長陳朋翔及轄區派出所所長專程帶著榮譽狀及禮品前往向辛苦的金融機構從業人員致謝，希望透過警民合作共同防制詐欺，一同守護民眾財產安全。

▲包括偵查隊長陳朋翔及派出所所長頒發榮譽狀給阻詐有功行員。（圖／中壢警分局提供）

▲▼包括偵查隊長陳朋翔及派出所所長頒發榮譽狀給阻詐有功行員。（圖／中壢警分局提供）

▲包括偵查隊長陳朋翔及派出所所長頒發榮譽狀給阻詐有功行員。（圖／中壢警分局提供）

有鑑於詐騙集團的詐騙手法日新月異，金融機構總是第一線與民眾直接對口，因此，為守住民眾荷包，金融機構警覺性及敏感度把關特別重要。中壢分局表示，轄區共計89家金融機構(含銀行、農會及郵局)，統計今(110)年1月迄今成功攔阻共73件，金額高達1億3,179萬7,226元中壢分局偵查隊及各派出所特別針對轄區金融機構加強關懷提問宣導，並播放關懷提問教材宣導影片，指導行員辨識民眾疑似遭詐騙徵狀，如有任何異狀立即通報員警到場協助。

警方表示常見詐騙類型為「假冒公務機關」要求匯款、轉帳或交付金錢；或以「噓寒問暖」等假交友方式；透過社群網站、通訊軟體以「高報酬」、「穩賺不賠」的投資方式（如虛擬貨幣、未上市或買港股股票、海外期貨等）詐騙被害人。警方呼籲民眾應多提高警覺，並多提醒身邊親朋好友及長輩們，遇有可疑來電或訊息應謹慎，立即撥打165反詐騙專線或110報案電話求證，避免受騙。

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