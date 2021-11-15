年輕男臨櫃豪領275萬　行員以為他被騙...真實身分曝光

記者吳世龍／高雄報導

一名徐姓男子日前到岡山區的一家銀行內臨櫃提領275萬元現金，引起行員的注意，懷疑男子遭人詐騙，立刻通報警方到場處理，經盤查了解後，發現原來竟是詐欺車手在臨櫃取款，當場將徐男帶回派出所偵訊，訊後以涉嫌詐欺罪嫌移送偵辦。

▲一名徐姓男子日前到銀行內臨櫃提領275萬元現金，被行員懷疑遭人詐騙，警方到場處理了解後，發現原來竟是詐欺車手在臨櫃取款。（圖／記者吳世龍翻攝）

岡山分局壽天派出所於11日下午3點左右，接獲轄區內的一家銀行行員通報，指出有一名男性民眾正準備提領275萬元的現金，懷疑男子遭人詐騙。警方趕抵現場時，銀行警衛還告知說，對面有一名黑衣人一直看著銀行講電話，疑似在監控，而提領錢的男子行為舉止非常怪異。

警方盤查後，發現取款是住在桃園的23歲徐姓男子，他向員警表示，提領275萬元現金是要從事3 C產品的買賣，但員警見他年紀輕輕進而詢問存款來源時，他卻開始說話吞吞吐吐，無法清楚交代，這下反倒讓員警覺得有異，懷疑他不是遭人詐騙而是詐欺車手再提款。

員警還在徐男的手機通訊軟體中發現，他受人委託至銀行提領現金，完成交付後再給予抽成，警方當場將他帶回派出所偵訊並扣當場押手機及存摺，訊後以涉嫌詐欺車手移送橋頭地檢署偵辦。

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