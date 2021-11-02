港籍男友彩券中3千萬要送定情禮　熟女衝郵局匯65萬稅金險挨詐

▲桃園市楊姓女子1日興沖沖地到大園區某郵局欲匯款至國外帳戶65萬元，但行員質疑被詐騙，打電話請員警幫忙阻詐。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市楊姓女子1日興沖沖地到大園區某郵局要匯款65萬元至國外帳戶，由於楊女說不清楚國外帳戶所有人資訊，行員質疑可能被詐騙，立即打電話給大園警方到場協助，員警趕來詢問，楊女一度支吾其詞不願說明，後來才坦承是她日前在網路上認識港籍男友，聲稱中了港幣彩券900萬元，要送給楊女當定情禮，但須先匯出65萬元當稅金，所以楊女才開心到郵局匯款當稅金，員警當場說明這是典型詐騙伎倆，讓楊女當場驚覺險遭詐騙，也感謝警方與行員及時阻詐。

大園警方指出，這名37歲楊姓女子聲稱，今年8月間透過通訊軟體認識一名來自香港的男子，對方透過甜言蜜語讓楊女陷入情網，上週港男聲稱在香港買了彩券中了頭彩900萬元港幣，佯稱要將這筆價值約台幣3000萬元彩金當作給楊女的定情禮，還揚言來台與她共度下半生，但楊女需先支付新台幣65萬元當作稅金，楊女不疑有他所以在1日中午趕去郵局匯款。

▲桃園市楊姓女子1日險遭詐騙65萬元，大園警分局長吳明彥（左）趕往郵局致贈感謝狀。（圖／記者沈繼昌翻攝）

楊女到銀行聲稱要將戶頭裡的錢匯至香港某銀行帳戶，但對方真實姓名與用途等資料卻又說不清楚，由於楊女說詞反覆，行員直覺可能被詐騙，隨即向警方通報，大園派出所員警到場後，楊女坦承是港籍男友聲稱要送給她900萬元彩金案，員警聽完直覺就是詐騙伎倆，楊女才坦承驚覺遭到詐騙，頻頻向員警與行員再三道謝。

大園警分局長吳明彥呼籲，詐騙手法日益翻新，多屬透過假交友、假投資、假購物或假檢警等類型，如接獲陌生人提及金錢相關訊息，幾乎就是詐騙陷阱，籲請民眾不要受騙上當。

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