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社會 社會焦點 保障人權

「不要去超商」ATM工具人現身騎樓邊　手機貼耳「動作標準」獲救

▲巡簽員警眼尖察覺男子在ATM前邊講電話邊操作，疑遭詐騙。（圖／中壢警分局提供）

▲巡簽員警眼尖察覺男子在ATM前邊講電話邊操作，疑遭詐騙。（圖／中壢警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

24歲溫姓男子9日下午聽從詐騙集團指示，不要去超商ATM改到銀行的ATM滙款，防止店員或其他人干擾，但因溫男邊講電話邊操作ATM行為，適巧為巡簽員警眼尖發現有異上前制止，並說明為詐騙集團技倆和話術，讓溫男恍然大悟，慶幸自己能遇到眼尖與熱心的員警幫他阻詐。

▲員警要求溫男開啟手機擴音。（圖／中壢警分局提供）

▲員警要求溫男開啟手機擴音。（圖／中壢警分局提供）

警方表示，中壢分局自強派出所員警尤威翔、李冠毅於昨日擔服16-18時ATM專責巡簽勤務時，途經環中東路永豐銀行ATM時，看見一名男子神色有異，手持手機持續操作ATM，立即上前關心詢問，發現溫姓男子遭詐騙集團誤導，一名購物平台女子打電話給他，稱因系統遭駭導有錯誤金額1萬1400元錯誤轉入其帳戶，又稱日前消費刷卡有遭人盜刷，立即轉接自稱台新銀行專員，過程中要求男子不得掛掉電話，並持續確認周遭有無其他人，指引男子不要前往超商改至銀行ATM依指示匯款。

▲警方指示溫男如何擺脫詐騙的糾纏。（圖／中壢警分局提供）

▲員警指示溫男如何擺脫詐騙的糾纏。（圖／中壢警分局提供）

員警進一步向男子詢問，才知道男子今年6月透過電視購物台購買食品，下單、取貨、付款過程都沒有任何問題，沒料到隔幾個月詐騙集團便趁虛而入；來電誆稱男子刷卡資料遭駭也遭人盜刷，誘騙男子前往ATM提款機操作，所幸巡邏員警巡簽時即時發現有異，除要溫男打開手機擴音外，並比手劃腳敎導他「呼攏」對方後掛斷電話，男子聽完員警的說明與回想詐騙歹徒對話內容，才恍然大悟，慶幸自己能遇到眼尖與熱心的員警幫他阻詐。

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