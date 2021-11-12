她要幫韓籍男友買房共築愛巢　閨蜜幫出頭...波麗士歐巴來了

▲孫姓女子替李姓女子到郵局滙款。（圖／大園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市觀音區43歲的印尼籍李姓女子（已歸化本國籍），日前透過通訊軟體認識韓國籍男友，對方稱要來台買房與她同居但頭期款不足，於是向李女借了新臺幣28萬元，李女掉入愛情陷阱信以為真，11日下午拿了現金請同鄉孫姓友人到郵局幫忙匯款，行員察覺異狀向警方通報，員警告知所滙帳戶已列「警示帳戶」及時攔阻滙款。

▲▼員警找到被騙李姓女子，說明所滙帳已列為詐騙警示帳，及時阻上滙款。（圖／大園警分局提供）

大園分局草漯派出所昨日下午接獲轄內郵局通報，稱有一名女子拿著28萬元現金欲臨櫃匯款，但對於匯款目的及對象均說不清楚，且匯款的帳戶已被通報警示，疑似遭到詐騙，請警方到場協助。

所長汪冠宇、警員吳浩誠、劉冠廷獲報到場了解，該名孫姓女子表示是受李姓友人之託幫忙匯款，警方隨即通知李女前來說明。李女到場後向警方表示，她在今年8月份透過通訊軟體認識韓國籍的男友，在韓籍「歐巴」男友甜言密語攻勢下，說要來台買房子與她同居但頭期款不足，所以向她借了28萬元，而她因為上班忙碌的關係，遂請孫姓友人到郵局幫忙匯款。

警方得知後隨即以實際的案例向李女勸說，並告知她該匯款帳戶已被通報警示，很明顯就是詐騙手法，千萬不要相信沒見過面的網友說的話，李女才恍然大悟驚覺遭到詐騙，頻頻向警方道謝。