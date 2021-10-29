「超金警」！屢次聯合阻詐守護市民財產　安平警公開表揚感謝！

▲台南市警四分局「超、金、警」聯盟成功阻詐，守護人民財安全表現亮眼，市警四分局長甘炎民表揚感謝有功行員。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

後疫情詐欺犯罪竄起，成現今社會犯罪主流，台南市警四分局長期結合轄內金融機構、超商共同組成「超、金、警」連線，加強攔阻遭詐騙款項，台新銀行日前成功攔阻民眾「親友借款」詐欺手法，阻詐20萬2千元，育平郵局27日亦攔阻「假投資」欲匯款7000元，表現亮眼。

為即時鼓勵及感謝育平郵局人員，台南市警四分局28日下午特邀請兩間金融機構有功行員前來分局接受公開表揚，感謝金融機構能與警方站在同一陣線，共同守護民眾財產安全。

育平郵局27日通報一民眾欲開通國外匯款功能，並聲稱要投資虛擬貨幣，蔡姓行員記取平日員警教授疑似遭詐騙徵狀，細心求證，並第一時間通知員警前來了解，行員：「小姐說對方要她去操作國外匯款投資，我覺得有異。」員警：「小姐，妳這樣匯出去錢絕對拿不回來，而且之後他還會叫妳一直匯款。」

在眾人極力力勸下，並調查該通電話早先已遭165反詐騙專線通報為警示電話，民眾始知遭詐騙，直拍胸腑：「天啊！錢差點一去不復返！」對警察及行員感謝再三。

四分局除了在詐欺預防方面有顯著成效外，另在打擊面亦有亮麗成果，在近期先後查緝了2團詐欺集團共計12人，其主要犯罪手法皆為接收上游詐欺機房之指示，先行收購或騙取人頭帳戶之存摺、提款卡，俟詐欺機房主嫌以各種詐欺手段騙取民眾提領金錢或匯款後，隨即前往與被害人面交或前去ATM提領殆盡，估計其詐欺獲利金額高達3百多萬，而在四分局抽絲剝繭、細心求證、落實偵查下，順利將相關人等查緝到案，移請台南地檢署偵辦，後續將面對刑事制裁及民事賠償，為自己之犯行贖罪。

市警四分局長甘炎民表示，現今詐騙集團犯罪手法不斷翻新，「猜猜我是誰」、「假冒公務員」、「假投資」等詐欺手法類型層出不窮，民眾切勿聽信來電電話，養成查證習慣，提高警覺，並多與親友溝通分析，是否遇到詐騙集團，同時可適時尋求警方協助，以避免本身財產遭詐，另感謝金融機構行員之用心付出，第四分局將持續與在地超商、金融機構密切聯繫，隨時更新最新詐欺手法資訊，讓安平「超、金、警」連線能發揮最大功益，守護安平民眾財產安全。