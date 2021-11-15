台中壯漢擋路找碴！美女醫狠催油門：剛鋸了幾個胸骨我會怕你？

▲心臟血管外科醫師吳欣岱。（圖／翻攝自吳欣岱臉書，下同）

記者閔文昱／綜合報導

瑪莎拉蒂3惡煞日前因行車糾紛將宋姓男大生打成重傷，南屯區14日又發生服飾店遭重砸潑漆毀損案，讓台中的治安話題再度掀起一波討論。對此，美女醫師吳欣岱也發文分享一起親身經歷的馬路糾紛，直言「以馬路上的文化來說，台中真的是全國腎上腺素濃度最高の都。」

衛福部屏東醫院心臟血管外科美女醫師吳欣岱今（15日）在臉書發文表示，自己年少輕狂各種叛逆事都是在台中發生的，「這種彪悍都市住久了，自然做事情就越來越衝。」有一次她開車在榮總後門的東大路叭了一個賴著不走的壯漢，結果對方聽到喇叭聲後，就放下機車側柱走向她，「滿臉凶神惡煞一副找碴樣。」

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▲台中榮總。（圖／資料照）

吳欣岱指出，當時她還沒生小孩，個性也很衝，心裡只想著「你ㄊㄇ老娘剛剛才鋸了幾個胸骨，濺的滿臉是血我會怕你ㄇ？」接著就左腳踩煞車右腳催油門，打算壯漢再走近一點就直接撞下去，結果對方聽到催油門的聲音越來越大，腳步氣勢也就越來越弱，最後就在離她保險桿5公尺的地方回頭了，事後她還尾隨了壯漢好幾個路口。

吳欣岱坦言，雖然當下是年輕氣盛這樣搞，但現在回想還是覺得遇到這種事也只能這樣做，「不然要邊被打邊等警察來嗎？我HP條沒那麼長欸。」而如果同樣的狀況發生在現在，小孩又在車上，那「這個油門我也是會踩的」。