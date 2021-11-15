要跟林靜儀一起正面迎戰　蔡英文：讓台灣隊越來越壯大

▲蔡英文授旗與中二選區立委補選被提名人林靜儀 。（圖／記者李毓康攝）



記者杜冠霖／台北報導

台中二選區立委補選將於明年初登場，前立委林靜儀接受民進黨徵召參戰，今(15日)林靜儀繳納20萬保證金完成登記補選，身穿醫師袍「搶頭香」。總統蔡英文表示，不只林靜儀一個人，前部長林佳龍、立委蔡其昌、友黨台灣基進的好朋友陳柏惟以及所有黨內同志，都會陪伴林靜儀一起衝刺，讓台灣隊越來越壯大。

蔡英文指出，除了年底的公投，明年初的立委補選也要全力以赴。昨天自己將戰旗交給台中第二選區立委候選人林靜儀，全力為她加油。在中二選區補選的戰場上，不只林靜儀一個人，前部長林佳龍、立委蔡其昌、友黨台灣基進 的好朋友陳柏惟，以及所有黨內同志，都會陪伴林靜儀一起衝刺。

蔡英文表示，也看到許多來自不同背景的好朋友，特別是年輕朋友，自動自發站出來，用自己的方式跟我們一起奮鬥，「我要謝謝你們，願意為了讓台中、讓台灣更好而努力。不論是公投或補選，我們都會正面迎戰、溝通說服，讓跟我們同一陣線的台灣隊，越來越壯大。」

今林靜儀完成登記補選，競選總部主委林佳龍表示，靜儀的台語諧音為「正義」，相信正義一定會贏回第二選區；林靜儀同樣也強調「溫柔堅定」。先前遭罷免、擔任競選總部總幹事的陳柏惟也站台表達支持。

立法委員何欣純則以「學姐妹」的關係稱呼林靜儀，強調他在求學時期已落腳台中，並提及擔任婦產科主任的林靜儀在台中接生超過七千個小孩，再度回擊對手的空降說。