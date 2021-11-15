張敦量自稱「量寶寶」超嫩照片曝光！國小同學爆料：從小帶頭打人

▲張男球棒痛毆男大生，氣焰囂張，遭網友肉搜起底。（圖／記者白珈陽攝）

記者柯沛辰／綜合報導

宋姓男大生擦撞瑪莎拉蒂遭3惡少痛毆，其中下手最重的張敦量成為輿論眾矢之的。為此，張爸爸出面道歉，稱兒子小時候被霸凌，才開始運動防身。不過，國小同學爆料，張爸爸根本說謊，因為張敦量從小就當老大帶頭打人。現在網友持續起底張敦量，並挖出畢業照，發現他不僅署名「量寶寶」，還在一旁畫上奶嘴，跟如今逞兇鬥狠的模樣反差很大。

▲張敦量自稱「量寶寶」，稚嫩照片曝光。（圖／東森新聞）

根據《東森新聞》報導，張敦量長大離開學校後，曾和友人參與陣頭、大甲媽祖，穿白衣戴白帽，但媽祖的慈悲心在他身上似乎毫無展現。有中科大學生指出，張敦量10月底就曾在中科大後門逼車、強行攔車，辱罵校內學生長達5分鐘。

另外，國小同學也出面爆料，張敦量國小時就當老大帶頭打架了，就讀彰化溪湖ＯＯ國小Ｏ班，「啊高爾夫球明明國小就開始在打了，還上台領過好幾次獎，（張爸爸）真的很會唬爛欸，有畢業紀念冊可以作證啦ㄏㄏ！」

▲張敦量參與陣頭、大甲媽活動。（圖／東森新聞）

知情組頭透露，張敦量是很兇殘的人，目中無人，仗著自己家有錢，「然後（現金）版也很好做啊，錢賺很快啊，他就很囂張這樣」。另外，張敦量不僅是3家博弈網站金主，還涉嫌稿詐騙、暴力討債，在今年6月鬧上法院。

原來，當時張敦量透過洪姓友人介紹陳姓賭客下注，怎料陳姓賭客輸了109萬沒還，他竟要求當初幫忙介紹的洪姓友人簽本票代償。洪姓友人覺得沒道理，揚言要報警，結果遭張敦量持椅子猛砸頭部，導致他頭部鈍傷、骨盆挫傷。對此，台中地檢署也證實，確實有這件事。

▲當天李韋霖駕駛瑪莎拉蒂，並負責架住宋姓男大生。（圖／記者白珈陽攝）

至於駕駛瑪莎拉蒂的李韋霖也被起底，2016年6月25日清晨，曾現身酒店門口參與10多人的暴力鬥毆，但最後沒證據顯示他動手，因此未受罰。不過，2019年8月13日，某KTV陪酒坐檯衝突，其中一方找李韋霖助陣，他未動手但意圖鬥毆，被警方依《社維法》裁罰1萬元。對此，李韋霖雙親也澄清，孩子絕對不是富二代，「不好意思，小孩子比較衝動」。

陳勁豪母親則緩頰，「小孩在外面喝酒還怎樣的話，鬧來鬧去，正常的啊」，但一席話引發外界譁然，到他們家經營的淨水器狂刷一星負評，連店家資訊都被改成「球棒專賣店」。事態演變至此，3惡少父母雖先後出面道歉，承認疏於管教，但皆強調自家不富有，甚至試圖替孩子說好話，引發網友不滿，也讓輿論持續延燒。