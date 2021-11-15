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台中「球棒少年團」4人瘋砸賓士！犯案原因曝光　30秒揮棒片瘋傳

記者柯沛辰、白珈陽／台中報導

台中大甲區五福街上個月底發生4名惡煞持球棒砸車事件，影片曝光後，由於行徑囂張，加上近期瑪莎拉蒂惡少事件，讓當地民眾不禁擔憂治安惡化。警方獲報後，立刻成立專案小組，傳喚影片中幾人到案說明，初判是網路留言叫囂、衝突，才進一步衍生成砸車暴力事件。

這起案件發生在10月30日，地點位在台中大甲區五福街一家補習班旁。影片中可見，4名惡煞光天化日之下，手持鋁製球棒，朝停在騎樓的白色賓士C300一陣猛砸，甚至各自分工合作，一人負責砸一個區域，導致賓士車後車廂受損、車窗玻璃和後照鏡碎裂，連擋風玻璃也被砸出4個大洞。

▲▼台中4煞棒打賓士車。（圖／翻攝記者爆料網）

▲台中4名年輕人棒打賓士車，還跳上車頂朝全景天窗玻璃狂敲。（圖／翻攝記者爆料網）

許多網友看完紛紛留言，「他們為什麼像在跳舞」、「人家請支援收銀，他支援輸贏」、「我決定不做裝潢了，我打算到台中賣球棒」、「建議還是升回三級警戒好了，當時治安比現在好多了」、「笑死，砸車累得要死 最後還得拿錢出來賠」、「這算另類業配嗎，蠻堅固的耶」、「最貴的車燈不敢打？484裝逼又怕沒錢賠」。

據了解，26歲王姓男子與洪姓男子在網路上留言起口角，洪男一時氣不過，與同夥一行4人到大甲區王男住家前砸車。隔天，警方接獲王母報案，稱家門口賓士莫名遭砸，立刻展開追查，並傳喚相關人等到案，訊後依毀損罪、聚眾鬥毆罪移送台中地檢署偵辦。

▼「球棒少年團」4人砸車砸得氣喘噓噓，被網友譏笑「剛出道」。（圖／翻攝記者爆料網）

▲▼台中4煞棒打賓士車。（圖／翻攝記者爆料網）

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