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年度火紅護髮類得獎新秀「飛柔免沖洗護髮精華」用五倍券聰明購　半價入手最划算

▲▼護髮,五倍券,飛柔免沖洗護髮精華。（圖／資料照）

▲飛柔免沖洗瞬效柔順護髮精華一抹瞬間吸收，輕鬆達到柔順不糾結效果，更獲得@Cosme2021上半年護髮新秀賞及女大粉美賞護髮類冠軍雙重肯定。（圖／資料照，下同）

消費中心／綜合報導

美妝論壇上獲得眾多網友力推的年度火紅護髮類新秀「飛柔免沖洗瞬效柔順護髮精華」，不只上市首月賣到缺貨，更獲得@Cosme2021上半年護髮新秀賞及女大粉美賞護髮類冠軍雙重肯定，網友真實使用回饋更是佳評連連：「免沖洗護髮比髮膜方便很多，不用10秒就能完成護髮！用完頭髮真的有柔順，看起來跟摸起來都滑溜溜，而且好便宜」、「如果以臉部保養品來形容就是像凝露般的質地，塗抹在頭髮上一點也不厚重，完全沒有油膩感」、「不喜歡在洗澡的時候，需要花時間等待護髮吸收，這款擦完護髮手上不太殘留，都有被頭髮吸收」。

飛柔免沖洗瞬效柔順護髮精華使用量大約只需傳統沖洗式潤髮的一半，不用等不用沖洗，沒有髮油類的黏膩感且超好吸收，柔順效果更是肉眼可見，網友大讚：「本來很會打結的髮尾比較好梳理了，就算騎車出門亂糟糟的頭髮輕輕梳也很容易梳開」，更重要的是一瓶380ml超大罐才200出頭，商品價格超親民，高CP值，難怪網友都推今年最夯聖品必須入手體驗看看！

▲▼護髮,五倍券,飛柔免沖洗護髮精華。（圖／資料照）

▲左圖：未使用前毛躁乾澀。右圖：使用「飛柔免沖洗瞬效柔順護髮精華」後，柔順一梳到底效果超明顯。

▲▼護髮,五倍券,飛柔免沖洗護髮精華。（圖／資料照）

▲飛柔免沖洗瞬效柔順護髮精華用量極省，許多網友分享大約只需傳統護髮的一半，就能多出3倍柔順效果，一瓶380ml才200出頭，CP值超高。

儘管飛柔免沖洗護髮精華原價已經CP值爆表，如果搭上近期五倍券聰明消費更能用半價直接帶回！即日起到12/2，到全聯購買飛柔免沖洗精華單件特價$239、兩件$420！打算拿五倍券消費民生物品的人，這次別再囤大型衛生紙了，直接囤幾瓶飛柔柔順洗髮精加護髮精華，讓秀髮輕鬆柔順不糾結，網友激推是高CP值的聰明消費。

▲▼護髮,五倍券,飛柔免沖洗護髮精華。（圖／資料照）

▲即日起到12/2，到全聯購買飛柔免沖洗精華單件特價$239，兩件$420。

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關鍵字：

護髮五倍券飛柔免沖洗護髮精華

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