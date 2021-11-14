壞示範！北市女當孩子面暗槓他人5倍券　硬拗「顧小孩沒空還」

▲葉姓婦人撿到他人五倍券卻並未報警歸還、警找上門依規定將她已觸犯侵占罪嫌移送。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

台北市內湖區發生一起婦人侵占他人五倍券案例，葉姓婦人（43歲）10月9日晚間陪著小孩外出騎腳踏車，看到前方婦女身上掉出五倍券，居然未上前交還失主，反而當著孩子面前撿走佔為己有，做出相當負面身教；警方接獲遺失五倍券報案後後，日前傳喚葉女到案說明，她還瞎掰「並無侵占五倍券意圖、僅因為要照顧3個小孩沒時間送到派出所」，警方認定是卸責之詞，訊後將她依觸犯侵占罪嫌移送。

▲葉姓婦人撿到他人五倍券卻並未報警歸還、警找上門依規定將她已觸犯侵占罪嫌移送。（圖／記者張君豪翻攝）

內湖警方表示：李姓婦人與先生在10月9日晚間至住家附近內湖區江南街便利商店領取「振興五倍劵」五千元，李女離開超商時，不慎遺失五倍劵。雖然當下發現遺失，但兩人來回遍尋不著，李女甚至返回超商尋找仍無所獲。

李姓婦人隔天隔天到便利超商調閱監視器，發現過馬路時，五倍券掉落於人行道上，後方一名帶小孩婦人迅速撿起，前後間隔不到1分鐘，她心寒該婦女未將五倍券交還，10月10日當天至內湖區文德派出所報案求助。

內湖警方獲報後，立即調閱沿線監視器，並擴大查訪周邊社區住戶，調查鎖定涉案人葉姓婦女身分，嫌疑人於11月7日到案說明；坦承當日係因為忙著帶小孩，強調自己不清楚撿到遺失物的處理程序，才會將五倍劵帶回家中。

葉女辯稱又因每天照顧三位小孩，忙到沒有時間送警察機關辨理協尋，但警方認定從李女五倍券遺失到警方找到葉女，中間時隔將近1個月，認為她供詞不足採信，警方認定葉女暗槓他人遺失五倍券罪證明確，也對自己小孩做了不良示範，警方偵詢後，依侵占罪嫌移送士林地檢署偵辦。

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