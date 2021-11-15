五倍加碼「更」貼「馨」　紓困更生人、馨生人

▲身兼犯保協會與更保會董事長的高檢署檢察長邢泰釗（中）化身一日店長，介紹推廣馨生人及更生人商品。（圖／犯保協會提供）

財團法人犯罪被害人保護協會與更生保護會11／10在法務部舉辦「五倍加碼『更』貼『馨』一日店長記者會」，邀請「貓本家—寵物友善咖啡」、「黑糖老薑」、「樸之緣—手工皂」、「斑家木作」及「瀚升杯袋」等馨生商家共聚設攤，消費者購買展售商品，均可獲得八折價格或加贈商品的優惠。

蔡清祥部長致詞表示，配合政府振興五倍券的政策，法務部透過犯保及更保兩個重要的司法保護單位，推動犯罪被害人保護及更生保護工作，就是「從別人的需要，看見我們的責任」，要盡最大的努力來幫助需要的人，也期待大家共襄盛舉，讓馨生人和更生人的家庭可以穩定的走下去。

身兼犯保協會與更保會董事長的高檢署檢察長邢泰釗化身「一日店長」，介紹推廣馨生人及更生人商品，也鼓勵大家拿出振興五倍券開心買下去。其中，犯保協會將提供每位馨生商家最高7萬5千元的補助，預估將挹注近一百萬規模的補助金。（本文轉載自財團法人犯罪被害人保護協會《犯罪被害人保護馨希望》2021年11月電子報）

▼法務部長蔡清祥（前排左三）期待社會大眾共襄盛舉，讓五倍券發揮最大的公益效用，讓更生家庭及馨生家庭可以穩定的走下去。（圖／犯保協會提供）