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搶進波蘭商機　台灣與波蘭智慧運輸協會簽訂MOU

▲搶進波蘭商機，台灣與波蘭智慧運輸協會簽訂MOU。（圖／民眾提供）

▲搶進波蘭商機，台灣與波蘭智慧運輸協會簽訂MOU。（圖／民眾提供）

記者游瓊華／台中報導

台灣代表中華智慧運輸協會與波蘭智慧運輸協會日前在波蘭華沙ITS大會上，正式簽署雙邊合作備忘錄，備忘錄內容為推動兩國智慧運輸產業業共同開拓市場和投資領域的合作，開展應用服務創新與技術交流，尋求開拓全球市場商機，形成優勢互補的緊密合作夥伴關係。

備忘錄由台灣世曦董事長暨中華智慧運輸協會理事長施義芳代表簽署，遠通電收執行董事兼總經理暨中華智慧運輸協會前理事長張永昌及我國駐波蘭大使陳龍錦大使，共同見證兩國智慧運輸產業協會正式開啟合作。

施義芳表示，我國近幾年來一直大力積極推展與各國發展智慧城市相關產業及建立國際合作關係，該協會是波蘭發展智慧城市之智慧運輸系統產業的主要推手，與該會建立合作關係及簽署合作備忘錄，將有助我國拓展波蘭市場及增進台波兩國在智慧城市-智慧運輸系統產業之相互交流及商機合作。

遠通電收執行董事兼總經理張永昌也分享，之前擔任中華智慧運輸協會理事長時，就曾與波蘭接觸，但一直未具體形成合作共識，直到這次正式簽署，也算完成了當年未完成的任務。

波蘭智慧運輸系統協會也提及，台灣近幾年的智慧運輸發展蓬勃，不僅學術成就極為亮眼，在技術上更是不容小覷，尤其台灣本來就是科技之島，提供給智慧運輸發展相當好的基礎，假以時日，或許智慧運輸項目會成為台灣下一個領先全球的產業。

我國駐波蘭大使陳龍錦也代表政府出席見證此一歷史時刻並說明，政府一直很樂見各個產業進行國際交流，尤其台灣科技技術舉世聞名，我們應該善用這個優勢讓台灣與其他國家形成更緊密的合作關係，不僅可以對外關係有所提升，更重要的是可以讓我國產業經貿更為活絡，透過這次簽約合作，搭起波蘭與台灣合作橋梁，將台灣推向國際。

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