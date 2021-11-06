先天缺陷也禁墮胎！30歲波蘭孕媽「胎死腹中」敗血性休克亡

▲波蘭民眾今年1月上街抗議憲法法庭做出的墮胎法規裁決。（圖／路透）

實習記者黃品臻／綜合報導

以天主教為主的波蘭，是歐洲擁有最嚴格墮胎法令的國家之一，除了遭強暴、亂倫或孕婦有生命危險，幾乎完全禁止墮胎，即使胎兒有先天缺陷。波蘭一名30歲的孕婦已知胎兒有狀況，但礙於法規無法終止妊辰，最終敗血性休克死亡，引起支持墮胎權人士的關注。

據《路透社》（Reuters）報導，30歲的孕婦伊莎貝拉（Izabela）今年9月因敗血性休克死於波蘭南部普什奇納（Pszczyna）的醫院。伊莎貝拉在先前的產檢中，就已知胎兒有先天性缺陷，懷孕第22週時羊水破了到醫院求助，但醫生不能幫她墮胎。

伊莎貝拉的母親芭芭拉（Barbara）事後公開當天兩人的通訊紀錄，伊莎貝拉告訴媽媽，「寶寶現在只有485克重，因為墮胎法，我現在只能躺下，他們（醫護人員）什麼都不能做，只能等胎兒死了或發生什麼事情才能開始處理，如果不處理，我很可能會出現敗血症。」

超音波掃描確認胎兒死後，醫院決定為伊莎貝拉進行剖腹產手術，然而伊莎貝拉在被送進手術室的路上心跳停止，即使醫生努力搶救，仍回天乏術。痛失女兒的芭芭拉表示，「我根本不敢相信，我不覺得這是真的，為什麼她會在醫院發生這種事？她不就是到醫院求救的嗎？」

伊莎貝拉的悲劇引起支持墮胎權人士的關注，更有「#anijednejwiecej」、「#not one more」的標籤在推特傳開。事實上，波蘭憲法法庭在今年1月裁定，因胎兒有先天缺陷而墮胎屬於違憲，只有在遭到強暴、亂倫、孕婦有生命危險時才可終止妊辰，當時就有數萬名波蘭人走上街頭抗議這項裁決。





Yesterday, all across Poland silent commemoration took place for a woman who died of septic shock.



She was 22 weeks pregnant. The doctors had not performed an abortion - even though the fetus was fatally ill.



We stand with you in this difficult moment.#anijednejwiecej pic.twitter.com/e3BbSCFWHc — Terry Reintke (@TerryReintke) November 2, 2021

Solidarity with those gathering in Warsaw tonight in memory & in protest after a woman died of toxic shock when doctors refused her an abortion.#AniJednejWięcej #NotOneMore pic.twitter.com/qvrxmh4Nrj — Intl. Campaign for Safe Abortion (@Safe_Abortion) November 1, 2021

波蘭政府將伊莎貝拉一案歸咎於醫生判斷錯誤，總理莫拉維茨奇（Mateusz Morawiecki）週五表示，「如果情況危急，涉及到媽媽的生命和健康時，終止妊辰是可能的，憲法法庭的裁決不會改變任何事情」。不過支持墮胎權的人士認為，即使孕婦有生命危險，醫生仍會因這項法規害怕幫孕婦墮胎，「伊莎貝拉的案件清楚地說明，憲法法庭的裁決對醫生產生了寒蟬效應」。