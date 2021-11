先天缺陷也禁墮胎！30歲波蘭孕媽「胎死腹中」敗血性休克亡

▲波蘭民眾今年1月上街抗議憲法法庭做出的墮胎法規裁決。(圖/路透)

實習記者黃品臻/綜合報導

以天主教為主的波蘭,是歐洲擁有最嚴格墮胎法令的國家之一,除了遭強暴、亂倫或孕婦有生命危險,幾乎完全禁止墮胎,即使胎兒有先天缺陷。波蘭一名30歲的孕婦已知胎兒有狀況,但礙於法規無法終止妊辰,最終敗血性休克死亡,引起支持墮胎權人士的關注。

據《路透社》(Reuters)報導,30歲的孕婦伊莎貝拉(Izabela)今年9月因敗血性休克死於波蘭南部普什奇納(Pszczyna)的醫院。伊莎貝拉在先前的產檢中,就已知胎兒有先天性缺陷,懷孕第22週時羊水破了到醫院求助,但醫生不能幫她墮胎。

伊莎貝拉的母親芭芭拉(Barbara)事後公開當天兩人的通訊紀錄,伊莎貝拉告訴媽媽,「寶寶現在只有485克重,因為墮胎法,我現在只能躺下,他們(醫護人員)什麼都不能做,只能等胎兒死了或發生什麼事情才能開始處理,如果不處理,我很可能會出現敗血症。」

超音波掃描確認胎兒死後,醫院決定為伊莎貝拉進行剖腹產手術,然而伊莎貝拉在被送進手術室的路上心跳停止,即使醫生努力搶救,仍回天乏術。痛失女兒的芭芭拉表示,「我根本不敢相信,我不覺得這是真的,為什麼她會在醫院發生這種事?她不就是到醫院求救的嗎?」

伊莎貝拉的悲劇引起支持墮胎權人士的關注,更有「#anijednejwiecej」、「#not one more」的標籤在推特傳開。事實上,波蘭憲法法庭在今年1月裁定,因胎兒有先天缺陷而墮胎屬於違憲,只有在遭到強暴、亂倫、孕婦有生命危險時才可終止妊辰,當時就有數萬名波蘭人走上街頭抗議這項裁決。





Yesterday, all across Poland silent commemoration took place for a woman who died of septic shock.



She was 22 weeks pregnant. The doctors had not performed an abortion - even though the fetus was fatally ill.



We stand with you in this difficult moment.#anijednejwiecej pic.twitter.com/e3BbSCFWHc