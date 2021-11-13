歐陸「新難民潮」　白俄羅斯、波蘭邊界緊張一次看

▲白俄羅斯、波蘭爆發新難民潮。（圖／路透）



文／中央社

波蘭目前在與白俄羅斯的邊界集結部隊數千人，阻止在現場扎營的中東移民入境。西方指責白俄故意製造移民危機逼歐盟解除制裁，俄羅斯則認為波蘭民粹政治讓問題加劇。

「紐約時報」指出，邊界難民問題加劇親俄的白俄羅斯與包括波蘭在內的歐盟間蓄積已久的對抗。

難民怎麼來的

今日俄羅斯（RT）指出，這波危機是從今夏開始醞釀，大多來自阿富汗與伊拉克的難民依據國際法賦予的權利想進入歐盟尋求庇護，卻在白俄與波蘭間成夾心餅乾。

紐時則引述西方官員指稱，白俄羅斯強人總統魯卡申柯（Aleksandr G. Lukashenko）刻意讓成千上萬中東難民進入白俄，然後將他們往西送向波蘭和歐盟，在11月初升級此一拿難民當施壓歐盟武器的戰略，用意是逼歐盟解除對白俄的制裁。

▲至少有3000名尋求進入歐盟的移民聚集在白俄城市格羅德諾（Grodno）附近的邊檢站。（圖／路透）



波蘭當局11月9日表示，至少有3000名尋求進入歐盟的移民聚集在白俄城市格羅德諾（Grodno）附近的邊檢站，從一些影片裡可看到數百人在距邊界圍籬僅幾英尺的地方紮營。波蘭為應對不斷增加的人數，已將派往現地軍隊、邊防人員與警察增至1萬7000多人。

難民處境與事態發展

波蘭政府聲稱目前邊界的中東難民大多是年輕人，實際上卻有不少婦孺。白俄羅斯邊防單位在一份聲明表示，現場沒有足夠的飲水和食物，紮營者主要為庫德族人，因營內有許多孕婦與嬰兒，現地條件惡劣加上嚴冬將至，情況變得複雜。

紐時指出，波蘭還阻止記者、援助組織和歐盟官員前往邊境地區，現場消息很難查核，波蘭當局聲稱至少8人因試圖越界而死，包括國際特赦組織（Amnesty International）在內的人權團體指控波蘭以非法手段將難民強推回白俄境內；另有外媒稱死亡已達數十人。

▲波蘭政府聲稱目前邊界的中東難民大多是年輕人，實際上卻有不少婦孺。（圖／路透）



俄羅斯為力挺白俄，12日派傘兵到白俄與波蘭邊界附近與白俄軍隊演習，日前還兩度派出具備核子打擊能力的轟炸機到同一地區巡航。

俄羅斯總統蒲亭這週已兩度與德國總理梅克爾溝通，但俄方官員堅持，歐盟必須直接與白俄羅斯交涉。

分析人士指出，魯卡申柯在當前危機裡的目標很簡單，即逼迫視他為非法總統的歐盟放棄制裁並與他談判。歐盟高級官員12日表示，沒有俄國煽動白俄搞難民危機的證據，但批評俄國沒透過影響力阻止白俄；另據4名歐洲官員透露，歐盟準備為當前危機對白俄再祭新制裁。

歐洲不乏民粹反難民 人道淪犧牲品

波蘭總統杜達（Andrzej Duda）稱這是白俄精心策畫、對波蘭與歐盟發動的「混合攻擊」，也是波蘭「必須抵抗的侵略行動」；魯卡申柯則揚言波蘭與歐盟不協助解決問題，就要切斷從俄國輸往歐洲的天然氣。

魯卡申柯於去年夏天的總統大選勝出但引發爭議，事後他鎮壓反對派抗議選舉舞弊，與歐盟鬧僵。魯卡申柯聲稱西方想透過反對派推翻他，監禁數千名異議人士和記者，今年5月又迫使一班希臘飛立陶宛的班機轉降白俄，逮捕機上一名異議記者，因發歐盟新一輪制裁。

▲伊拉克和阿富汗人試圖逃離因西方干預導致的政治不穩和戰爭，卻淪為波蘭民粹主義的犧牲品。（圖／路透）



緊張局勢加劇讓歐洲官員感到不安，他們對2015年上百萬絕望移民湧入引發難民危機記憶猶新，歐盟與白俄間的對抗也會引發新的安全議題，尤其得在保護歐盟邊界與防止難民在嚴寒天氣下導致人道主義危機間取得平衡。

紐時指出，波蘭政府近期通過立法將抵制難民合法化，遭受人權組織抨擊；波蘭的民族主義執政黨多年來一直把中東難民看成波蘭文化和主權的威脅，而歐盟各國對波蘭強阻難民展現支持態度，凸顯安全疑慮壓過人權關懷。

當下難民危機時值背景除歐盟與白俄間的緊張外，俄羅斯白俄南部鄰國烏克蘭間的緊張也還沒降溫。

今日俄羅斯一篇評論認為，伊拉克和阿富汗人試圖逃離因西方干預導致的政治不穩和戰爭，卻淪為波蘭民粹主義的犧牲品－波蘭一面接納逃離白俄與烏克蘭的移民，一面卻悍拒中東難民，波蘭民粹化的民族主義政府與威權的白俄體制碰撞，是導致目前危機的原因。

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