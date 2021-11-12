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上萬移民湧波蘭邊境「活活凍死」！傳白俄士兵剪破鐵網　放任越境

▲▼成千上萬移民湧入白俄及波蘭邊境，波蘭邊境巡警嚴陣以待。（圖／路透）

▲成千上萬移民聚集白俄及波蘭邊境。（圖／路透）

記者吳美依／綜合外電報導

波蘭及白俄羅斯的緊張局勢持續加劇，成千上萬名難民聚集邊境，希望能從波蘭進入歐盟各國，卻深陷惡劣環境。人道救援人員及社福官員向《每日郵報》表示，白俄士兵趁著夜晚，在邊境鐵絲網上剪洞，盡其所能「幫助」移民非法進入波蘭，卻仍有數十人凍死在樹林裡。

CNN等外媒報導，自從8日晚間起，每晚高達數百人非法越境，儘管波蘭已於9日關閉邊境，警方消息人士卻透露，光是10日晚間至11日凌晨，就有400人從比亞沃維耶扎原始森林（Bialowieza）附近非法入境。波蘭表示，他們已經逮捕數百名移民，並且仍在追捕其他人，因為波蘭有義務保護歐盟的東部邊境。

▲▼成千上萬移民湧入白俄及波蘭邊境，波蘭邊境巡警嚴陣以待。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼成千上萬移民湧入白俄及波蘭邊境，波蘭邊境巡警嚴陣以待。（圖／路透）

▲移民在惡劣環境中紮營。（上圖／達志影像／美聯社；下圖／路透）

據悉，難民大多來自中東及其他亞洲地區，他們被困在天寒地凍的荒郊野外，幾乎沒有飲水、食物或者醫療照顧，甚至屢傳遭到邊境巡警毆打。社福官員證實，數十人試圖抵達波蘭時喪生，「難民的遺體躺在樹林裡，沒人知道究竟多少人死亡，但晚間氣溫降到0度以下後，有人凍死的消息並不令人意外。」

▲▼成千上萬移民湧入白俄及波蘭邊境，波蘭邊境巡警嚴陣以待。（圖／路透）

▲波蘭邊境巡警嚴陣以待。（圖／路透）

人道組織指控，波蘭不願接受難民，反而把人趕回白俄，已經違反國際政治庇護權。華沙卻宣稱，將移民居留或遣返的行為完全合法，而且自從11月初以來，光是有通報的試圖越境案件就高達4300件。但是，由於當地已經實施封鎖，僅開放居民通行，記者及其他人道救援者都難以進入。

▲白俄羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）與俄羅斯總統普丁。（圖／路透）

▲白俄羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）獲得俄羅斯總統普丁支持。（圖／路透）

白俄羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）在去年10月大選宣布第6度連任，被質疑選舉舞弊，引爆全國大規模示威及暴力鎮壓，他與其政府隨後遭到西方國家制裁。美國及歐盟本周宣布，將對白俄實施最新一輪制裁，白宮10日也表示，白俄領袖必須為「對民主、人權及國際規範的持續攻擊」負責。

因此，歐盟指控，白俄引誘脆弱難民前來，保證可以幫忙前往歐洲，最後卻迫使人們穿越邊境、禁止返回白俄，一切都是為了破壞歐盟的穩定。盧卡申科對此否認，宣稱移民都是合法尋求庇護，並且反過來抨擊西方國家對待難民的方式。他11日放話，若再被施加制裁，將關閉供應歐盟的天然氣管線。

與此同時，白俄最大盟友俄羅斯也表示支持。莫斯科連續2天派遣可攜帶核彈的轟炸機飛越白俄上空，10日也在白俄領空進行聯合軍演，但否認涉入難民危機。

俄羅斯軍事專家費爾根豪爾（Pavel Eugenievich Felgenhauer）認為，若雙方緊張局勢升級成正面衝突，莫斯科很可能派遣軍隊進入白俄。若波蘭遭受攻擊，在北約共同防禦條約之下，西方國家也必須協防。與此同時，立陶宛、愛沙尼亞、拉脫維亞及烏克蘭也都紛紛提高警戒。

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