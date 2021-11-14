議員爆動保處大安森林公園「捉小白」　現場血跡斑斑、捕網鐵桿斷裂

▲動保處執行抓捕業務，造成犬隻「小白」受傷。（圖／台北市議員王欣儀辦公室提供，下同）

記者袁茵／台北報導

國民黨籍台北市議員李柏毅、王欣儀日前接獲陳情，陳情人表示，動保處到大安森林公園抓犬隻「小白」時，抓捕過程粗暴，導致「小白」哀嚎不斷、血跡斑斑，連抓捕的鐵桿子都弄斷。對此，台北市動保處回應，經查該犬為「有主犬隻」，口部流血為犬隻慌亂中咬著網子拉扯造成，而抓捕犬網的桿子較為老舊，在犬隻掙扎時斷裂，並非毆打導致。

李柏毅日前指出，接到令人痛心的陳情案，陳情人提及，「北市動保處來大安森林公園抓犬隻『小白』，粗暴的抓捕過程，把狗狗弄的哀嚎不斷，血跡斑斑，甚至連抓捕的鐵桿子都弄斷了！」而看到照片當下，自己也非常驚訝，動保處成立目的應是保護動物，但現實卻反而傷害牠們。

李柏毅認為，毛小孩成為流浪動物，已經非牠們所願，結果北市府在抓捕的過程中，卻還出現粗暴的手段讓動物們受傷，讓毛小孩受到第2次傷害，這種情況真的非常不應該。

王欣儀也表示，接獲大安區新龍里長李淑梅陳情，日前動保處來大安森林公園抓「小白」時，手段似乎過於粗暴，把小狗弄到受傷、血跡斑斑，且現場抓捕用的抓捕網鐵桿被打斷了。

對此，台北市動保處回應，自10月份起，持續接獲共4起通報民眾於公園內活動時遭街犬追逐；為維護市民生命財產安全，持續派員於大安森林公園巡查具有攻擊性街犬，並於10日接獲通報，符合特徵犬隻出現於兒童遊憩區域後，立即出動並捕獲該犬。

動保處提到，管制隊員以捕犬網捕獲犬隻，但捕犬網桿子較為老舊，在犬隻掙扎時斷裂，並非網傳毆打犬隻致斷裂；動保處管制隊員捕犬操作符合人道捕犬規範，但該犬隻慌亂中咬住網子拉扯造成口部流血，已盡力在兼顧執勤人員和犬隻安全的情況下捕捉犬隻，降低對犬隻的傷害。

此外，動保處強調，經調查，該犬為「有主犬隻」，目前已由飼主領回，後續將釐清飼主放養犬隻責任。

不過，王欣儀認為，動物被抓會害怕、掙脫是「天性」，動保處執行任何抓捕業務時，不應該粗暴對待，更何況捕抓設備若老舊、破損，本就應該立即汰換，這些應要小心謹慎為之，要求動保處盡速檢討改善相關抓捕業務作為及設備，別讓被抓補的動物流血受傷等不人道事件再次發生。

▼值勤人員緩緩靠近目標犬隻。（圖／台北市動保處提供）