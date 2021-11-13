北市發放1500元「敬老愛心儲值金」　四大超商、美廉社「嗶卡領」

▲台北市推敬老、愛心卡嗶儲值嗶消費。（圖／翻攝柯文哲臉書）

實習記者張鈞量／台北報導

因應疫情警戒民眾無法外出消費，台北市政府鼓勵使用無現金交易，同步推出「敬老愛心儲值金」政策，社會局也將在15日起至12月31日發放1500元的敬老愛心儲值金，凡是敬老、愛心卡持卡人，可到四大超商及美廉社收銀機嗶卡即可領取，美廉社還額外加碼「嗶卡及送」優惠。

自11月15日起至12月31日止，台北市「敬老、愛心卡」持卡人可到7-ELEVEN、全家便利商店、萊爾富、OK超商及美廉社，在收銀機嗶卡即可儲值1500元，加值金無使用期限、在所有悠遊卡通路皆可消費。

▼台北市推無現金交易，社會局發放的愛心敬老儲值金也跟進，持卡嗶儲值嗶消費。（圖／翻攝柯文哲臉書）

其中，美廉社還特別祭出雙重優惠，自11月15日起至12月31日止持敬老、愛心卡到門市嗶卡領取儲值金者 ，即送有機金針菇1包；持悠遊卡者11月15日至11月30日消費後的收據小白單，可享下筆消費滿200元現折20元優惠，以及購買加價購商品(12月7日前皆適用)。

悠遊卡公司則提醒，敬老、愛心卡持卡人記得盡早至適用通路領取敬老愛心儲值金，早領早消費，且悠遊卡單筆消費上限已經提高至1500元，小額消費更不受限。

【敬老愛心儲值金領取資格、嗶卡時間及地點】

一、領取對象：持110年12月31日前本市核發有效之敬老卡、愛心卡（敬老卡：長者為45年12月31日前出生；原住民為55年12月31日前出生）。

二、嗶卡時間：110年11月15日起至110年12月31日止。

三、嗶卡地點：全臺7-11、全家、萊爾富、OK超商及美廉社櫃檯。

四、符合資格但尚未辦理敬老卡、愛心卡者，請至本市任一區公所辦卡。

