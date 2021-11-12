痛斥柯文哲任內「0捷運完工」　王世堅：柯認為捷運是多餘的！

記者陳家祥／台北報導

台北市長柯文哲近期頻頻砲打基隆捷運，同時也藉此機會表態，北市會以環狀線的工程為優先，民生汐止線則暫緩。議員王世堅12日在總質詢時指出，同意環狀線優先，但柯任內的捷運工程進度延誤，陳水扁任內交了3條、馬英九交了4條、郝龍斌也交了3條，「柯市長，你手上交出來的捷運0、0、0！」

王世堅說，這在去年10月你們已經討論過，也應該可以繼續討論，可是你誤以為只要人口少、自償率不足的通通不用做，照你的想法，落後地區都不用開發，未來也沒有新市鎮開發了」。

柯文哲表示，路線不是不能改，但是八堵到基隆還是沒講實話。第二，基隆輕軌不見了還是要有人負責啊，怎麼可以總統都出來宣布，然後不見了都不甘他的事情？這不行。

王世堅表示，你罵的基隆捷運罵到一文不值、把中央也拉下水，最糟糕的是，你既然用這個當藉口，宣布民生汐止線不做了！民生汐止線照你的標準，要收益夠高、自償性夠，台北市從大稻埕往東到民生社區，經過的每個地方甚至到終點汐止，人口數夠、商機夠，不論現在或未來的發展性十足，有什麼原因不做？

接著王世堅還說，現在牽拖基隆還沒定案，民生汐止線現在開發已經晚了，現在馬上做也要10年，10年時間夠北北基軌道整合討論，到時候只要按部就班做，10年後除了汐止，到時候再去接，怎麼會影響到民生汐止線做不做？

對此，柯文哲重申，對下任市長或台北市政府來講，環狀線一定優先，問題現在一個環狀線就要吃掉2300億，汐止民生線不會是優先事項。

王世堅接著表示，同意環狀線優先，但不管北環、南環、東環或是民生汐止線，在你任內是延誤了。台北捷運16條線，陳前市長任內交了3條捷運，淡水、木柵到中和；馬英九好壞也交了4條，新店、板橋、南港、板橋延伸段；郝龍斌市長，新莊蘆洲、南港東延、信義松山線「柯市長，你手上交出來的捷運0、0、0！」

王世堅強調，你有做，信義線東延段、萬大線1期，可是都在施工中、進度嚴重落後，你的信義東延段要到3年後、113年才能通車，萬大線1期要115年6月，「不敢說你都沒做，你有做，但你的進度跟成績遠遠落後於前3屆市長」。

「我們要善用台北市在捷運這方面的人才、經驗。」王世堅指出，這16條線如果去算每公里造價，在相等條件下，20年年的工資、材料會比較低廉，但這呈現一個趨勢，淡水線20.9億、板橋線28億、木柵線延伸到內湖線32億、板橋延伸28億，蘆洲31億，「現在，天哪，越晚做，物料、工資大幅上漲，信義線東延段1公里要52.44億，剛好是木柵線3倍」。

王世堅說，時間的拖延除了物料工資上漲，還有社會成本也增加，捷運幫市民製造多少方便跟安全。用比較的粗鄙說法，「你看捷運局不順眼，你認為捷運是多餘的！在我們台北市散散步、騎腳踏車就好，要捷運幹什麼？」

捷運局長張澤雄趕緊表示，柯文哲任內環狀線一期通車，南北爭取行政院核定（還未開工），東環段也形成了（去年廠商得標），環狀線就是市長任內把他實現的；對此，王世堅則調侃張，「你幫柯市長美化一番，你任務達成，可以下去了」。

王世堅接著追問柯，為什麼汐止民生線要延後？柯文哲表示，目前北市環狀線追加預算就快沒錢，預算不能一直盲目擴編，北市府現在全部力量對付環狀線大概就差不多了；另外，松山機場到底會不會遷移也是問題，這也會影響民生汐止線的路線。

但王世堅不接受這樣說法，強調歷屆市長也有好幾條捷運同時開工，當初淡水、木柵就是同時進行，後來還加入新店線。最後王總結，柯文哲對捷運的疏忽將導致未來的惡果，他認為民生汐止線可以帶動大同老舊社區、大稻埕復甦，也讓北市中區、東區更交通便利，市民已經等了10年，柯文哲今年初還講的煞有其事，結果現在又有理由。