又傳誤打疫苗！北市23人要打第2劑AZ　竟打成莫德納

▲北市應傳出疫苗施打亂象，23位民眾預約第2劑AZ竟被施打成莫德納。（圖／記者李毓康攝）



記者陳家祥／台北報導

台北市又傳疫苗誤打！北市衛生局13日接獲通報，北市某診所在11月12日原計畫要幫23人接種「AZ疫苗」第二劑，卻誤接種「莫德納疫苗」，衛生局緊急啟動民眾健康關懷，並通報衛生福利部疾病管制署。針對診所疏失，已暫停該診所疫苗接種服務，至確認完成改善為止。

北市衛生局說明，該診所11月12日共20位民眾透過COVID-19公費疫苗預約平台預約第2劑AZ疫苗接種，另3位登記殘劑接種，但12日下午3點診所人員取出疫苗，未落實3讀5對，誤拿莫德納疫苗，導致當日23位民眾接種莫德納疫苗，診所至當日看診結束後，盤點藥物時，始發現AZ疫苗未減少，即通報衛生局。

衛生局表示，該診所11月10至12日施打AZ疫苗，預計13至17日接種莫德納疫苗，因12日下午領回預計13及15日施打之莫德納疫苗4瓶，12日下午準備接種疫苗時，未落實三讀五對，造成異常事件發生。

COVID-19公費疫苗預約平台第14期於該診所預約之民眾，北市衛生局已安排轉介至鄰近醫療院所接種疫苗，不影響民眾接種疫苗之權益。北市衛生局呼籲各醫療院所接種疫苗前務必3讀5對，確認疫苗廠牌、劑量及效期，確保民眾接種疫苗安全。

繼新北三峽恩主公醫院為25人誤打了未稀釋的BNT原液之後， 屏東東港安泰醫院則發生是有88位長輩，第二劑要施打莫德納卻誤打為AZ，而今再傳誤打案例，北市23人AZ第二劑打成莫德納。