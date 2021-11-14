▲金山聖德宮「半嶺訪源」熱鬧起駕，侯友宜參拜祈求國泰民安。（圖／新北市民政局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

金山、萬里年度宗教慶典「半嶺訪源」百二步嶺古道行腳活動13日一早熱鬧展開，上百信眾ㄧ早自金山聖德宮徒步至大鵬天護宮迎回開基錫爐，隨後神將陣頭及信眾輪背竹轎步上半嶺，隊伍中還有不少行動不便長輩拄著拐杖努力前行，虔誠信仰令人動容。市長侯友宜特別前往聖德宮向三官大帝參拜，祈求國泰民安。

侯友宜表示，創廟254年的聖德宮是金山地區歷史十分悠久的三官大帝廟，也是在地信仰中心之一，原稱三界公廟，連當地地名、路名都以廟為名。廟方連續4年舉辦三官大帝半嶺訪源的行腳活動，讓後代子孫能飲水思源，更清楚知道三界公的由來，同時深化地方特色，凝聚在地情感。

侯友宜說，每年活動除了許多在地青年加入行腳隊伍，踏上尋根之路外，更有許多外地遊客慕名而來，特別的是活動跟隨時代潮流，讓男女信眾皆可輪揹神尊竹轎行腳，因此女性報名非常踴躍，也讓活動多了一股溫柔的力量，相當不容易，值得敬佩。

▲每年活動許多在地青年加入行腳隊伍。

聖德宮主委嚴璧山表示，2百多年前先民帶著「天官大帝」來台時，起先在金山半嶺搭草棚祭祀，後移至三界壇蓋廟，名為聖德宮。聖德宮分祀時，擲爻決定讓天官大帝金身留在聖德宮，金爐則分祀到萬里大鵬天護宮。

4年前為讓後輩記得祖先來台的遷徙過程，遂於農曆10月15日水官大帝聖誕前一個禮拜，進行深具歷史意義的「半嶺訪源」行腳，幾年下來已透過活動讓在地人串起緊密情感。尤其活動中在地年輕人輪流扛起超過一甲子的神轎，爲三官大帝開路，大家都說感受到被神明保佑的喜樂富足，還有許多女信眾也為了輪背竹轎已連續參加4年，直說整個身心靈都能量滿滿。

民政局長柯慶忠表示，聖德宮與大鵬天護宮都是金山與萬里地區香火鼎盛的寺廟，平日對地方弱勢團體伸出援手，為善不落人後。感謝廟方依規定提報防疫計畫，做好防疫措施，讓活動順利進行。

▲男女信眾皆可輪揹神尊竹轎行腳。

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