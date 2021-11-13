▲新北攜8校組農業創生大學聯盟，侯友宜盼帶動特色農產品銷售 。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府自12日起，連續2日在板橋車站2樓環球購物中心辦理「下一站，新北農創站」農業創生成果展暨展售市集，現場販售限定農創好物，並獨家展出農業創生跨域共創產品，市長侯友宜親臨開幕式現場，揪青年與市民朋友「逗陣」逛展選好物。

新北市政府首創以農業為基礎推動地方創生，與新北團隊合作推動地方特色產業鏈，跨域導入設計及業界資源。12日於板橋車站2樓環球購物中心辦理農業創生成果展，今年特別與國立政治大學、國立臺北大學、國立海洋大學、國立臺灣藝術大學、淡江大學、中國文化大學、醒吾科技大學、東南科技大學8所大學合作，獨家展出大學USR計畫推動成果及農業創生跨域共創產品。

侯友宜出席成果展開幕式，頒發大學感謝狀予8所大學，親自感謝學校協助在地團隊，並與學校攜手組成農業創生大學聯盟，以聯盟團體戰形式，依據團隊需求媒合大學社會責任（USR）計畫，前進產地協助團隊，引導團隊往「下一站，新北農創站」前進。

▲三芝在地店家魯肉販+販售多種療育多肉植物。

農業局表示，市集現場販售特色農業創生產品，像是金山跳石芋頭特色餐、三芝魯肉販療育多肉植栽、三峽禾乃川健康豆製品、石碇許家古早味麵線等，除此之外，現場獨家展出農業創生跨域共創產出，如臺藝大青年設計師與三峽染坊共創的「新三峽藍」、醒吾科大「繁生創室」牧蜂蜂蜜創意特調、淡江大學與一良茶屋合作設計的鐵觀音茶禮盒及坪林包種茶手作體驗包等。

侯友宜表示，這次市集除了展現市府與各地方團隊合作推動產業串連的成果，還加入大學夥伴過去默默為新北產業付出的成果，讓青年可以看到在地特色、獨特魅力及工作機會，產生返鄉甚至移居的契機，促進企業或學校與在地團隊合作，企業可實踐永續投資策略，學生可發揮年輕創意，是個友善創業的城市，協助青年返鄉或移居創業工作沒有後顧之憂。

農業局長李玟表示，近年來致力於推動青年相關政策，從「就業」與「教育」兩個層面來營造青年願意從農的就業環境，秉持「先創通路再開農路」的理念，從輔導生產到打造區域經濟，與在地團隊合作發展事業及產業，同時引進學術力，推動地區既有產業鏈，活絡地方經濟，達到農業創生的目標。

▲坪林包種茶手作體驗包。

▲淡江大學與一良茶屋合作設計的鐵觀音禮盒。

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