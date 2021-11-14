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藝FUN券沒抽中也能免費看兒童劇　新北市圖汐止分館借書換戲票

▲藝FUN券沒抽中也能免費看兒童劇 新北市圖汐止分館借書換戲票。（圖／新北市立圖書館提供）

▲藝FUN券沒抽中也能免費看兒童劇，新北市圖汐止分館借書換戲票。（圖／新北市立圖書館提供）

記者郭世賢／新北報導

藝FUN券沒抽中也能免費看戲！新北市立圖書館汐止分館攜手在地故事劇團推出「借書換戲票」的限定優惠，讓沒抽中藝FUN券的民眾，也可以有小確幸，免費看兒童劇，邀請大小朋友一起來看戲劇，玩閱讀。

新北市立圖書館王錦華館長表示，藝文團隊受到疫情影響演出相當辛苦，汐止分館因此特別與在地的「花格格故事劇團」合作，推出第二波「振心閱讀！『藝』起玩閱讀」活動，15日起民眾只要到汐止分館一次借5本書，便可以兌換戲票（20日開始兌換），免費欣賞兒童劇，借10本書還可以加碼換限量文藝小清新帆布袋。

汐止動態閱讀協會「花格格故事劇團」成立迄今已17年，此次汐止分館特別與其合作，共同推出「『藝』起玩閱讀」系列活動，將於11月27、28日、以及12月4、5日於新北市立圖書館汐止分館、汐止運動中心、以及夢想社區推出包括7場兒童繪本劇、4場故事DIY、以及紙劇場親子工作坊、故事踩街、和「花格格」17年回顧展等，共10餘場次的閱讀活動。

7場兒童劇分別為11/27日「繪本劇《一吋蟲》」／夢想社區（上下午各1場次）、11/28日「繪本劇」《森林裡最恐怖的是誰》／夢想社區（上下午各1場次）、12/4日「繪本劇」《一吋蟲》／汐止國民運動中心 、12/5日「兒童劇」《老頭子總是對的V.S老太太永遠不會錯》／夢想社區（上下午各1場次）；4場故事DIY包括11/21日「圖書館女超人（故事劇場）」、「魔術故事卡」親子DIY （汐止分館）、11/27日親子手偶DIY（夢想社區）、11/28日「魔術故事卡」親子DIY（夢想社區）；以及12/4日紙劇場親子工作坊（夢想社區）

另外，今年適逢「花格格故事劇團」成立17週年，11/27日至12/5日並將於汐止分館與夢想社區展出「花格格17年回顧展」，和大家分享17年來表演的故事劇宣傳海報及原著圖書。詳細活動資訊請至「新北市立圖書館」網站查詢 ，洽詢電話：02-2953-7868。

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