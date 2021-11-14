　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

11月13日國際善意日　新北農業局傳遞溫暖散播愛

▲11月13日國際善意日 新北農業局傳遞溫暖散播愛。（圖／新北市農業局提供）

▲11月13日國際善意日，新北農業局傳遞溫暖散播愛。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

你知道嗎？每年的11月13日是「國際善意日」（World Kindness Day），提醒每個人在這一天能付出多點關心來關懷身邊認識及不認識的人，透過這樣的善意舉動改變人與人的相處關係，成為一個有「溫度」的社會。而新北市政府也持續推動「新北好日子愛心大平台待用餐」計畫，結合社區餐廳店家的力量。

新北市政府農業局嚴選27家惜食分享餐廳、農再社區餐廳、農創商店及漁港市集攤商一同響應，範圍包含板橋、永和、五股、萬里、淡水等11區，透過這個友善的舉動，讓有需要的民眾就近免費取餐之外，也可以品嚐到新北市在地的美味農業。「粩泰泰-泰式料理」和「銀光食堂」是響應這個計畫的其中兩間餐廳，店家提供愛心餐食，將關懷帶入社區，溫暖有需要的每個家庭。

▲11月13日國際善意日 新北農業局傳遞溫暖散播愛。（圖／新北市農業局提供）

銀光食堂（照顧心聚所）店長林羽翊分享了一則小故事，他說：「有一次遇到一位穿著還挺正常的男生，他默默的詢問我們是否有在提供待用餐，然後說他最近因為疫情所以失業，不知道能不能索取？」、「我們當然回覆他沒有問題。」他很開心的說，待用餐對於他們這樣突然失業的人來說，真的很有意義，雖然只有小小一餐，他希望領完之後，可以趕快找到工作。

另外，「粩泰泰」泰式料理老闆葉佳濬也分享，上次在店裡留下感謝字條的聽語障夫妻，現在仍常會到店裡免費取餐，品嚐店裡其他料理，他們很感謝新北市政府的待餐計畫，能給予有需要的人們即時「溫暖」。葉老闆覺得很多人對於待餐這件事有既定印象，其實只要大眾有需要，他願意提供資源給真正需要幫助的人。

農業局長李玟表示，農業局輔導店家這次加入待用餐計畫，期待未來有更多家餐廳加入響應，除了幫助有需要民眾，讓社會各個角落都充滿「善意」之外，也希望透過美味的便當，能讓大眾知道新北是個擁有許多美味農特產品的城市，更了解新北農業魅力之處。

【更多新聞】

醉男派出所門口凌空大撒幣　刑警「合法順走」不料最後這招栽了

「最近聲量超過柯P」　林右昌：柯市長可能吃醋...勸聰明人要謙虛

金山警破獲北海岸販毒集團　查扣「海洛因+安非他命」1收押3交保

郭台銘接駕！北港媽鐵路環島祈福　首站「駐駕新北3天」佑平安

基隆環保局上門查違規爆衝突　稽查員遭3囂張員工打破頭

►噴上Miss Dior香水就像在戀愛！特價還不搶嗎？

ET快訊
快訊／台鐵439次自強號「空轉」卡牡丹坡　網傻：廣播請機車支

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

11月13日國際善意日　新北農業局傳遞溫暖散播愛

藝FUN券沒抽中也能免費看兒童劇　新北市圖汐止分館借書換戲票

新北「五股守讓堂」文藝復興音樂會　舌尖上詩人V.S巴洛克樂團

「優人神鼓」屏東縣民公園「天地共舞」 磅礴鼓聲讓民眾「很過癮」

中二選區立委補選王見王　顏寬恒林靜儀握手互相加油

首次動用空拍機　台南交通局週末2天監控大型活動交通狀況

桃園淨灘14國駐台代表攜手參與　鄭文燦：重視台灣海岸生態保護

牙醫公會、扶輪社匯集愛心「心心點燈牙科室」　為特殊患者提供口腔照護

疫情降溫「水悅莊園」首辦咖啡日　邀您戶外走走擁抱大自然

最美新娘！　婚禮公益捐贈「醫療巡迴車」奇果精品保障婦女健康

遭瑪莎惡煞毆打男大生終於醒了 開口第一句話「媽媽不要哭...」

張雅琴怒轟瑪莎惡少：建議去打牆壁　虎媽發威..是自家小孩就「跪著水管伺候」

瑪莎惡少害慘家族百桂廠限期拆　張男爸「捧6萬探望」引怒被酸！

曾沛慈祝福舊愛王家梁：都要幸福　祕戀10年好友..曝「更愛胡宇威」(?)

鯨頭鸛大口咬下新飼料？　嚇到張嘴倒退：噁！是雜草

謝霆鋒「身體懸空搖呼拉圈」神腰力！　網友留言羨慕：王菲好有福氣

小禎2年「105→55kg」甩肉大成功！　虧肌肉「比前夫可惡」遭體脂機誤判是人妖

奎丁紅毯慘摔..超樂觀「露點請截圖」XD　暴瘦5公斤「手狂抖又失眠」：很想吐

外籍教授分享為何別娶臺灣女生　怒譙岳父！結局笑翻網：最佳老公

野生「巨蜥」快速爬行衝進屋內！　女童嚇壞尖叫...祖父驚：不敢相信

11月13日國際善意日　新北農業局傳遞溫暖散播愛

藝FUN券沒抽中也能免費看兒童劇　新北市圖汐止分館借書換戲票

新北「五股守讓堂」文藝復興音樂會　舌尖上詩人V.S巴洛克樂團

「優人神鼓」屏東縣民公園「天地共舞」 磅礴鼓聲讓民眾「很過癮」

中二選區立委補選王見王　顏寬恒林靜儀握手互相加油

首次動用空拍機　台南交通局週末2天監控大型活動交通狀況

桃園淨灘14國駐台代表攜手參與　鄭文燦：重視台灣海岸生態保護

牙醫公會、扶輪社匯集愛心「心心點燈牙科室」　為特殊患者提供口腔照護

疫情降溫「水悅莊園」首辦咖啡日　邀您戶外走走擁抱大自然

最美新娘！　婚禮公益捐贈「醫療巡迴車」奇果精品保障婦女健康

德國總理呼籲未接種者三思　軍隊將動員「1.2萬兵力」協助打疫苗

他訂麥當勞「給18元小費」！外送員秒拒塞回…內行曝原因：會很慘

11月13日國際善意日　新北農業局傳遞溫暖散播愛

歐洲2周通報「209萬確診案例」　 荷蘭總理哀嘆：到處都是病毒！

北市驚現「後照鏡怪客」！暴力反折狂扳...整條巷子車都受害

治安解封？雲林6男「鋁棒砸店」2女店員嚇到縮牆角求饒

菲國大選聚焦政治家族　杜特蒂長女參選副總統搭檔「小馬可仕」

海運還在塞！加州港口83艘貨櫃船排隊創新高　平均等17天才能卸貨

指控川普「強吻性騷」　《誰是接班人》參賽者突撤妨害名譽訴訟

陌生人對她女兒狂拍照！女星在旁傻眼：當自家孩子？　怒揭爸媽6地雷

男子耳朵長蘑菇？崩潰痛又癢　醫生一看驚見「孢子樹海」

地方熱門新聞

斷訊秒回「石器時代」　柑井里將在公墓旁新建基地台

百桂農地上蓋廠房　彰縣勒令停業喊拆

伸港鐵皮工廠大火　40消防員搶救

中二選區立委補選顏寬恒林靜儀握手

12台灣歐吉桑徒步環島玩金門

消防猛男月曆又來了　竹縣7分隊限量發放

魔神仔帶走？紅衣嬤推輪椅10km跌山坡

台南用空拍機監控大型活動交通狀況

哈密瓜界愛馬仕「嘉義極光」上市

最美新娘！　婚禮公益捐贈醫療巡迴車

南警結合監理及環保局取締改裝車

疫情降溫　「水悅莊園」首辦咖啡日

四個不同意台灣更有力熱鬧滾滾

新北市圖汐止分館「借書換戲票」

更多熱門

相關新聞

新北市圖汐止分館「借書換戲票」

新北市圖汐止分館「借書換戲票」

藝FUN券沒抽中也能免費看戲！新北市立圖書館汐止分館攜手在地故事劇團推出「借書換戲票」的限定優惠，讓沒抽中藝FUN券的民眾，也可以有小確幸，免費看兒童劇，邀請大小朋友一起來看戲劇，玩閱讀。

新北「五股守讓堂」文藝復興音樂會

新北「五股守讓堂」文藝復興音樂會

即／瑞芳50多歲男撿釣竿落海！送醫搶救不治

即／瑞芳50多歲男撿釣竿落海！送醫搶救不治

新北攜8校組農業創生大學聯盟　侯友宜盼帶動農產品銷售

新北攜8校組農業創生大學聯盟　侯友宜盼帶動農產品銷售

法拍繞道閉鎖期「再戰天花板」　浮洲合宜宅拍出4字頭新高價

法拍繞道閉鎖期「再戰天花板」　浮洲合宜宅拍出4字頭新高價

關鍵字：

新北惜食餐廳

讀者迴響

熱門新聞

拍AV遭吳夢夢打槍！鄧佳華再曝第二人選是她

超粒方整形了！　「搖身變型男」新臉蛋網狂讚

單身率最高3星座！Top 1凡人難駕馭

工作人員訂便當「誤踩眉角」浩子當場爆氣！

瑪莎惡少連員工都打！車上放百萬現金炫富

一天尿幾次算正常？醫解答　「有這3跡象」小心了

情侶看電影趁黑壞壞　員工都在看

王思佳擠完奶穿「透視禮服」　下馬威出席走鐘獎

出道20年突剪短！宋智孝曝「男孩激短髮」　哈哈也驚呆

網紅產品被發現「是百桂代工」引熱議！　無奈回應

高端份子想出國要重來2劑！名醫：當前面沒打過

男大生好轉　黑心律師曝瑪莎三煞可能下場

男大生玩真心話大冒險　說出祖母「死亡真相」

郵局存款超過100萬...行員吐「1殘酷事實」

印度神童又命中！詭搖連發「台人嚇壞」3災難倒數

更多

最夯影音

更多
遭瑪莎惡煞毆打男大生終於醒了 開口第一句話「媽媽不要哭...」

遭瑪莎惡煞毆打男大生終於醒了 開口第一句話「媽媽不要哭...」
張雅琴怒轟瑪莎惡少：建議去打牆壁　虎媽發威..是自家小孩就「跪著水管伺候」

張雅琴怒轟瑪莎惡少：建議去打牆壁　虎媽發威..是自家小孩就「跪著水管伺候」

瑪莎惡少害慘家族百桂廠限期拆　張男爸「捧6萬探望」引怒被酸！

瑪莎惡少害慘家族百桂廠限期拆　張男爸「捧6萬探望」引怒被酸！

曾沛慈祝福舊愛王家梁：都要幸福　祕戀10年好友..曝「更愛胡宇威」(?)

曾沛慈祝福舊愛王家梁：都要幸福　祕戀10年好友..曝「更愛胡宇威」(?)

鯨頭鸛大口咬下新飼料？　嚇到張嘴倒退：噁！是雜草

鯨頭鸛大口咬下新飼料？　嚇到張嘴倒退：噁！是雜草

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12月起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面