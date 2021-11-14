▲11月13日國際善意日，新北農業局傳遞溫暖散播愛。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

你知道嗎？每年的11月13日是「國際善意日」（World Kindness Day），提醒每個人在這一天能付出多點關心來關懷身邊認識及不認識的人，透過這樣的善意舉動改變人與人的相處關係，成為一個有「溫度」的社會。而新北市政府也持續推動「新北好日子愛心大平台待用餐」計畫，結合社區餐廳店家的力量。

新北市政府農業局嚴選27家惜食分享餐廳、農再社區餐廳、農創商店及漁港市集攤商一同響應，範圍包含板橋、永和、五股、萬里、淡水等11區，透過這個友善的舉動，讓有需要的民眾就近免費取餐之外，也可以品嚐到新北市在地的美味農業。「粩泰泰-泰式料理」和「銀光食堂」是響應這個計畫的其中兩間餐廳，店家提供愛心餐食，將關懷帶入社區，溫暖有需要的每個家庭。

銀光食堂（照顧心聚所）店長林羽翊分享了一則小故事，他說：「有一次遇到一位穿著還挺正常的男生，他默默的詢問我們是否有在提供待用餐，然後說他最近因為疫情所以失業，不知道能不能索取？」、「我們當然回覆他沒有問題。」他很開心的說，待用餐對於他們這樣突然失業的人來說，真的很有意義，雖然只有小小一餐，他希望領完之後，可以趕快找到工作。

另外，「粩泰泰」泰式料理老闆葉佳濬也分享，上次在店裡留下感謝字條的聽語障夫妻，現在仍常會到店裡免費取餐，品嚐店裡其他料理，他們很感謝新北市政府的待餐計畫，能給予有需要的人們即時「溫暖」。葉老闆覺得很多人對於待餐這件事有既定印象，其實只要大眾有需要，他願意提供資源給真正需要幫助的人。

農業局長李玟表示，農業局輔導店家這次加入待用餐計畫，期待未來有更多家餐廳加入響應，除了幫助有需要民眾，讓社會各個角落都充滿「善意」之外，也希望透過美味的便當，能讓大眾知道新北是個擁有許多美味農特產品的城市，更了解新北農業魅力之處。

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