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新北「五股守讓堂」文藝復興音樂會　舌尖上詩人V.S巴洛克樂團

▲新北「五股守讓堂」文藝復興音樂會。（圖／新北市立圖書館提供）

▲新北「五股守讓堂」文藝復興音樂會。（圖／新北市立圖書館提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

文藝復興時期古樂結合文學詩篇，讓百年古厝充滿浪漫詩意！新北市百年歷史建築五股「守讓堂」在疫情緩解後推出「詩韻款款」文藝復興音樂會，於11月有2場文藝復興音樂會，邀請到舌尖上的詩人焦桐與「微光古樂集」文藝復興樂團，重現古歐洲的「文藝復興時期流行音樂」，即日起免費開放報名。

新北市立圖書館表示，11月20日「詩韻款款」文藝復興音樂會，除了有「飲食文學教父」之稱的作家，同時也是知名詩人焦桐，搭配亞洲少數純文藝復興古樂器的巴洛克室內樂團「微光古樂集」，為大家吟誦包括《柿子頌》、《文旦頌》、《季秋聞蟬》、《問落葉》等季節選詩，透過現代詩與文藝復興古樂的對話。

▲新北「五股守讓堂」文藝復興音樂會。（圖／新北市立圖書館提供）

▲百年歷史建築五股「守讓堂」在疫情緩解後推出「詩韻款款」文藝復興音樂會。

另外，微光古樂集亦將帶來文藝復興低音管、五絃提琴、木笛、蕭姆管、牧羊人風笛、中世紀響板、以及帝國繩鼓等，帶大家認識文藝復興時期的樂器與樂曲，感受巴洛克舞樂交融的盛況。

11月27日在五股守讓堂戶外廣場公園還有「跟著音樂去旅行」活動，因為疫情影響，無法出國旅遊，所以特別以音樂旅行的概念，邀請在地學生樂團，帶大家乘著旋律的翅膀，一起「跟著音樂去旅行」，詳細活動資訊及報名方式請至「新北市立圖書館」網站查詢，洽詢電話：02-2293-2114。

▲新北「五股守讓堂」文藝復興音樂會。（圖／新北市立圖書館提供）

▲巴洛克室內樂團「微光古樂集」帶大家認識文藝復興時期的樂器與樂曲。

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